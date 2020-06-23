Как петербуржцы создали проект разметки общественных пространств, чтобы помогать соблюдать социальную дистанцию

Чем компания занималась до пандемии

До создания проекта «ТОЧКИ ДИСТАНЦИИ» мы занимались въездным корпоративным туризмом — то есть принимали людей из других стран в России. Фокусировались в основном на больших организованных группах сотрудников компаний. В начале февраля, когда первая вспышка коронавируса произошла в Китае, на нас это сразу сильно повлияло. Следом за китайцами начали отменять туры жители Европы, а потом Латинская Америка, США и все остальные. К концу февраля наш бизнес практически перестал существовать, мы понимали, что летний туристический сезон в этом году не состоится. Отчаиваться не стали, начали подтягивать хвосты, на которые не хватало времени в обычном рабочем режиме, но к концу марта и эти задачи закончились. Ситуация тем временем только ухудшалась.

Как возникла идея создания разметки

Такая же участь постигла и наших зарубежных партнеров, которые туристов к нам отправляли — и один из наших итальянских коллег придумал систему разметки, которая помогает людям интуитивно соблюдать социальную дистанцию. В Италии тогда вирус представлял очень серьезную опасность, и вопрос безопасности стоял остро. Но многим людям было непонятно, как соблюдать дистанцию правильно. Уже в середине марта они начали размещать разметку в магазинах, прачечных, парикмахерских.

Мы являемся лицензионным представителем этой системы в России — тот самый итальянский предприниматель поделился своей идеей со всеми партнерами, ее подхватили в США, Англии, Австралии, сейчас ее активно используют во всем мире. Мы решили этим заняться, потому что это, во-первых, социально важный проект, а во-вторых, мы хотели сохранить бизнес и команду. В России есть требования Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, но никто не знает, как это делать. Никаких ясных правил или рекомендаций ведомство не дает — и мы хотим помочь бизнесу решить эту проблему красиво, понятно и эффективно.