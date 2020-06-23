Несмотря на ослабление ограничений, эпидемия коронавируса в России еще не заканчивается. При этом постепенно начинают работу ранее закрытые места скопления людей. Как оставаться в них в безопасности? Петербургский проект «ТОЧКИ ДИСТАНЦИИ» первый в России помогает бизнесу сделать понятную и красивую разметку, чтобы посетители могли находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга. «Собака.ru» поговорила с его генеральным директором Михаилом Меркуловым.
Как петербуржцы создали проект разметки общественных пространств, чтобы помогать соблюдать социальную дистанцию
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Михаил Меркулов
Чем компания занималась до пандемии
До создания проекта «ТОЧКИ ДИСТАНЦИИ» мы занимались въездным корпоративным туризмом — то есть принимали людей из других стран в России. Фокусировались в основном на больших организованных группах сотрудников компаний. В начале февраля, когда первая вспышка коронавируса произошла в Китае, на нас это сразу сильно повлияло. Следом за китайцами начали отменять туры жители Европы, а потом Латинская Америка, США и все остальные. К концу февраля наш бизнес практически перестал существовать, мы понимали, что летний туристический сезон в этом году не состоится. Отчаиваться не стали, начали подтягивать хвосты, на которые не хватало времени в обычном рабочем режиме, но к концу марта и эти задачи закончились. Ситуация тем временем только ухудшалась.
Как возникла идея создания разметки
Такая же участь постигла и наших зарубежных партнеров, которые туристов к нам отправляли — и один из наших итальянских коллег придумал систему разметки, которая помогает людям интуитивно соблюдать социальную дистанцию. В Италии тогда вирус представлял очень серьезную опасность, и вопрос безопасности стоял остро. Но многим людям было непонятно, как соблюдать дистанцию правильно. Уже в середине марта они начали размещать разметку в магазинах, прачечных, парикмахерских.
Мы являемся лицензионным представителем этой системы в России — тот самый итальянский предприниматель поделился своей идеей со всеми партнерами, ее подхватили в США, Англии, Австралии, сейчас ее активно используют во всем мире. Мы решили этим заняться, потому что это, во-первых, социально важный проект, а во-вторых, мы хотели сохранить бизнес и команду. В России есть требования Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, но никто не знает, как это делать. Никаких ясных правил или рекомендаций ведомство не дает — и мы хотим помочь бизнесу решить эту проблему красиво, понятно и эффективно.
Суть системы разметки
Разметка наносится на пол: это круглые стикеры, которые размещаются в 1,5 метрах друг от друга. Это не просто линии, расчерчивающие пространство, которые мы видим сейчас в супермаркетах — чаще всего это полосатый скотч или страшная бумажка. В чем наше ноу-хау — система в виде сетки располагается на всей территории объекта. Где бы вы ни находились в ТЦ, музее или аэропорту, вы сможете интуитивно понять, отделяет ли вас от других людей безопасное расстояние. Система заимствует цвета светофора, подсказывая людям, что можно или нельзя делать в этом месте. Если цвет круга зеленый, это значит, что в этой зоне нужно идти и не останавливаться — они размещаются в проходах. Если желтый, значит можно задержаться и, например, выбрать товар, а потом отойти. На красных кругах можно останавливаться надолго — их мы клеим, скажем, у лавочек для отдыха, касс, стоек информации.
Мы столкнулись с тем, что в России многие воспринимают красный цвет как запрет, но на этот случай мы клеим объявления с пояснениями и включаем аудиооповещения, в которых рассказываем, как пользоваться системой разметки.
Важно еще то, что людям не обязательно стоять четко на кругах. Система разметки, в отличие от строительной полосатой ленты, людей не отпугивает, а позволяет сориентироваться в любом месте и определить, находишься ли ты на необходимом расстоянии от прохожих. Это важно в первую очередь для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями — молодые сейчас не так серьезно относятся к своей безопасности, а людям из группы риска наша разметка поможет сохранить жизнь.
С кем уже успели поработать
Мы уже сотрудничаем с девелоперской компанией Jensen Group — у них есть большое количество деловой недвижимости и торговых площадей. Мы уже нанесли разметку в их торговом комплексе «Ривер Хаус» на Петроградской стороне — это 2 000 кв метров общественных пространств, полностью покрытые нашими «точками дистанции». Также среди наших клиентов бизнес-центр «Аэроплаза» в Пулково, сети барбер-шопов «13» и TopGun, несколько отдельных магазинов. Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшим музеем страны в Петербурге, а также с другими музейными объектами, в том числе и в Москве.
Пользуются ли люди системой
Мы уже видим, как множество людей пользуются нашей разметкой — возможно, даже не задумываясь об этом. Мы проводим постоянный анализ, чтобы выявить закономерности поведения и корректировать систему, потому что она новая, социальная дистанция — вопрос даже не полугодичной давности. Но для нас уже очевидно, что наши круги работают на интуитивном уровне.
Нам помогают выпускники Политехнического университета — подключаясь к камерам наблюдения, разработанный ими искусственный интеллект анализирует, соблюдают ли люди дистанцию. Так мы сможем точнее сказать, насколько система работает — и какому количеству людей нам удалось сохранить здоровье.
Я уверен, что несмотря на усталость, мы все — и бизнес, и горожане — должны не терять бдительность и ответственно относиться к организации работы и своему здоровью. И наш проект может помочь уважительно относиться к окружающим.
Как долго дистанцирование еще будет необходимо?
В мире уже начинает оживать туризм, запускаются предприятия, снимаются запреты на небольшие мероприятия, открываются рестораны. Но все, безусловно, корректируют свою работу, чтобы дать возможность людям соблюдать дистанцию. Все это — в глобальном, международном формате — новые стандарты, которые не могут приниматься на месяц или два. Меняют правила большие инфраструктурные объекты. Я уверен, что соблюдать дистанцию мы будем вынуждены еще минимум полгода-год, а, вполне вероятно, и дольше. Это наша новая реальность, к которой нужно приспосабливаться.
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