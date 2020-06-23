Всего в Ленинградской области располагается 74 детских лагеря общей вместимостью около 22 тысяч мест — большая часть путевок в них была распродана еще до первых ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Начать прием маленьких посетителей они смогут уже со 2 июля.

«Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля. Откроются стационарные лагеря, круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается», — сообщили в правительстве Ленобласти.

При этом условия, в которых начнут работу лагеря, пока остаются неизвестными. Ранее требования властей области ограничивали наполняемость летних оздоровительных учреждений для детей до 50% от общего числа мест.

Напомним, ранее власти Ленинградской области также планировали открыть детские лагеря в июле 2020 года, разработав для этого комплекс превентивных мер. Так, по предложению Комитета общего и профессионального образования, для старта сезона должен был быть организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания страны. До 1 июня также рекомендована приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.