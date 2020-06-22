87 врачей Покровской больницы заразились коронавирусом еще до перепрофилирования. Главврач стал Героем Труда за борьбу с COVID-19

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на расследование Роспотребнадзора, с 1 по 9 апреля, еще до перепрофилирования под прием пациентов с коронавирусом, в Покровской больнице было зарегистрировано 155 случаев заражения COVID-19 — заболели 87 медицинских работников и 68 пациентов. После начала приема пациентов с коронавирусом больница также не соблюдала противоэпидемический режим — установлены случаи, когда из стационара в Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга информация о новых больных COVID-19 передавалась более чем через 12 часов после установления диагноза.

«Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала в условиях нарушения противоэпидемического режима. Все случаи среди пациентов можно расценить как заносы. Они выявлены при поступлении в стационар до перепрофилирования. Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара. Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге», — говорится в материалах расследования Роспотребнадзора.

В настоящий момент на стационар составлен протокол по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с возможностью приостановки деятельности на 90 суток. Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина ознакомлена с результатами расследования — она планирует предоставить объяснения в суде. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, материалы на Покровскую больницу поступили в Василеостровский районный суд 17 июня.

21 апреля у врача-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина диагностирован коронавирус. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. После выздоровления врач планировал вернуться к работе. Ранее он отметил, что не понимает тех, кто не пойдет «обратно в очаг». Позже Саяпин дал несколько советов о том, как не заразиться Covid-19. В частности, он рекомендует воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ за борьбу с COVID-19 пятерым главврачам России, в том числе главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Президент также поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.