В воскресенье температура в Петербурге превысит календарную норму

Ранее,18 июня, в Петербурге зафиксировали второй температурный рекорд подряд. Днем воздух в городе прогрелся до +31,5 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад.

Напомним,в среду, 17 июня, тоже был побит рекорд по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А сегодня в городе также ожидали грозу — по данным Гидрометцентра, грозовой фронт из Суоми должен был подойти к границам Ленобласти. Так будет гроза? А дождь? Ответили синоптики.

Метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.