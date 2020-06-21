Сегодня, 21 июня, в Петербурге на погоду будет оказывать влияние антициклон. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в городе ожидается комфортная погода.
В воскресенье температура в Петербурге превысит календарную норму
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Фото: Shutterstock
Как отметил синоптик, при переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон снова незначительно превысит календарную норму. В городе температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов, в Ленинградской области – от+18 +23.
Порывы северо-восточного севера будут достигать 4-9 м/с. При этом атмосферное давление особо не изменится и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.
Ранее,18 июня, в Петербурге зафиксировали второй температурный рекорд подряд. Днем воздух в городе прогрелся до +31,5 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад.
Напомним,в среду, 17 июня, тоже был побит рекорд по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А сегодня в городе также ожидали грозу — по данным Гидрометцентра, грозовой фронт из Суоми должен был подойти к границам Ленобласти. Так будет гроза? А дождь? Ответили синоптики.
Метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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