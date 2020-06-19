«Уже третьи сутки по адресу Благодатная, 5 у первого подъезда с другой стороны дома на высоте пятого этажа сидит енот. Пытается слезть, но у него не получается. Все наши организации не смогли ему помочь, одним не залезть, другим некуда потом его деть. Бедное животное. Сегодня он пережил грозу, и у него уже сильное обезвоживание», — такая запись появилась утром 19 июня в сообществе «ДТП и ЧП Онлайн».

«Вам нравится наблюдать, как мучается животное? Не помогают слезть, потому что некуда деть, вы люди или просто человекоподобные? Три дня животное на дереве, позвонить 112 ума не хватает. Все сидят и наблюдают, как животное погибает», «Странная ситуация, что енот не может слезть. Понапокупают диких животных... Бедолажечка», «Я первый раз слышу чтобы еноты по деревьям лазили. Жалко его», «Надо длинную доску найти и кинуть ему мостик», — реагировали петербуржцы.

Как выяснилось позже, животное разобралось с проблемой самостоятельно — енот все-таки слез и убежал.

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