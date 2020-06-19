Напомним, в ночь на 9 июня в ординаторской выставочного комплекса «Ленэкспо», который в настоящий момент перепрофилирован под госпиталь для пациентов с коронавирусом, обрушился потолок. Как сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, «чудом никто не пострадал», но «миллион отклеился» — она напомнила, что стоимость ремонта в госпитале составила 416 миллионов рублей.

В этот же день, а потом и на выходных, в «Ленэкспо» произошел потоп. Об этом рассказала муниципальный депутат Нэлли Вавилина, опубликовав видео с уборкой. Она отметила, что «вода подступает к кроватям». До этого госпиталь также был затоплен в конце мая.

В Петербурге не осталось больниц, которых можно перепрофилировать под пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Накануне еще одна больница в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19 — Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице в Калининском районе. Всего на сегодняшний день в городе 24 медицинских учреждения, принимающих пациентов с диагностированным коронавирусом, из них шесть — федеральные.