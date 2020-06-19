Президент России Владимир Путин продемонстрировал журналистам свою «тайную» комнату в первом корпусе Кремля — Она «спрятана» за дверью в рабочем кабинете главы страны, и до этого момента туда ни разу не ступала нога репортеров.
«Тайная комната открыта». Владимир Путин показал журналистам свое секретное место в Кремле
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Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Сюжет о личной комнате президента был показал в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» — в сюжете журналист ВГТРК Павел Зарубин называет ее «тайной комнатой». «Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там рабочая атмосфера. Вы здесь, наверное, первые», — рассказал журналистам Путин.
Владимир Путин впервые показал журналистам свою "тайную комнату"! Эксклюзив телеканала "Россия".— ВЕСТИ (@vesti_news) June 18, 2020
"Я предупреждаю вас: я не готовил там ничего, поэтому там рабочая атмосфера".https://t.co/P4Fl4D4PeQ pic.twitter.com/WLN6nDiRgP
На кадрах, которые были показаны в сюжете, видно, что рядом со столом президента России лежат детские поделки и рисунки — их дарили Путину во время различных рабочих поездок. На стене в кабинете главы государства висит портрет Петра I. Также Владимир Путин поделился, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. «Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал он.
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