На кадрах, которые были показаны в сюжете, видно, что рядом со столом президента России лежат детские поделки и рисунки — их дарили Путину во время различных рабочих поездок. На стене в кабинете главы государства висит портрет Петра I. Также Владимир Путин поделился, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. «Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал он.