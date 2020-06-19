Гастроном «Стокманн» съезжает из «Невского Центра». Там откроется «Азбука вкуса»

Из интервью для «Собака.ru»:

Мне кажется, что наши покупатели все равно будут выбирать походы в магазин, потому что для них важны эмоции, которые они получают, приходя к нам. Есть товары, которые можно спокойно покупать удаленно, — бытовая химия, бутилированная вода, молоко с долгим сроком хранения и другие. А есть продукты, которые покупатель хочет выбрать сам, — овощи, фрукты, мясо и рыба. В наших магазинах есть кафетерии, посещение которых для многих стало важной и приятной частью похода в супермаркет — люди приходят не только за покупками, но проводят время с семьей за чашкой кофе или чая с десертом.

В целом этот кризис провоцирует переход на осознанное потребление. И хотя вдумчивые и рациональные покупки - тренд последних лет, сейчас такой подход актуален как никогда, потому что общий уровень жизни населения значительно снизился. Но, как показали прошлые кризисы, клиенты нашей торговой сети незначительно меняют свои привычки и продуктовые корзины.