Место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса». Торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации.
Гастроном «Стокманн» съезжает из «Невского Центра». Там откроется «Азбука вкуса»
«Стокманн» покинул помещение на Невском из-за спада туристического трафика, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. «Азбука вкуса» делает ставку на местных жителей и рассчитывает избежать подобных трудностей. «Мы открываем магазин в ноябре, надеемся, что рынок рано или поздно восстановится. В любом случае, основная целевая аудитория магазина — это жители города. Кроме того, даже при закрытых границах остается внутренний туризм. По нашим подсчетам, трафика в этом месте достаточно для эффективной работы», — приводит РБК сообщение пресс-службы сети.
Как заявил директор филиала «Азбуки вкуса» в Петербурге Вадим Хомяков, на новом месте компания планирует реализовать «самые современные тренды в продуктовом ретейле». Открытие запланировано на ноябрь 2020 года.
Вице-президент по коммерческой деятельности компании «Азбука Вкуса» Екатерина Ломакова
Мне кажется, что наши покупатели все равно будут выбирать походы в магазин, потому что для них важны эмоции, которые они получают, приходя к нам. Есть товары, которые можно спокойно покупать удаленно, — бытовая химия, бутилированная вода, молоко с долгим сроком хранения и другие. А есть продукты, которые покупатель хочет выбрать сам, — овощи, фрукты, мясо и рыба. В наших магазинах есть кафетерии, посещение которых для многих стало важной и приятной частью похода в супермаркет — люди приходят не только за покупками, но проводят время с семьей за чашкой кофе или чая с десертом.
В целом этот кризис провоцирует переход на осознанное потребление. И хотя вдумчивые и рациональные покупки - тренд последних лет, сейчас такой подход актуален как никогда, потому что общий уровень жизни населения значительно снизился. Но, как показали прошлые кризисы, клиенты нашей торговой сети незначительно меняют свои привычки и продуктовые корзины.
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