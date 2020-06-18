Потоп, град и тропики: в Петербург пришли обещанные ливень и грозы

В Петербург пришли обещанные синоптиками ливень и грозы. Прямо сейчас за окнами петербуржцев — темнота и сплошная стена дождя. Горожане называют это «тропиками», удивляются граду, который прошел в некоторых районах Петербурга, и с облегчением выдыхают — жара наконец сменилась свежестью. Собрали экстренный репортаж «прерываемый раскатами грома!) — посмотрите, что происходит.