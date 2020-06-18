В Финском заливе близ Петербурга заметили дельфинов

Уже к 14 июня дельфины добрались до российской территории — их заметили в 100-300 метрах от суши в поселке Приветнинское, что почти на границе с Петербургом. Как отмечают специалисты, последний раз такое близкое соседство дельфинов и петербуржцев наблюдали в 1935 году — правда, тогда животное погибло.

«Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил, ну а потом уже и взрослые убедились. Вероятно, это та группа, которую несколько дней назад удалось сфотографировать близ финской Ловиссы. На фото один из участников группы, снятый финскими фотографами. И еще. Как раз 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино», — рассказали в Фонде.