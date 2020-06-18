11 июня в финской части Финского залива, неподалеку от города Ловисса, заметили проплывающих дельфинов. Уже через три дня, 14 июня, группа из 6 животных почти добралась до Петербурга — их видели с пляжа поселка Приветненское, на расстоянии 100-300 метров от берега. Так все-таки «природа настолько очистилась, что…»? Да!
В Финском заливе близ Петербурга заметили дельфинов
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Фото: кадр из мультсериала "Гриффины"
«Интереснейшее фото о случае встречи дельфинов — афалин в финской части Финского залива, неподалеку от города Ловисса. Не исключено, что путешественники доберутся и до российской акватории — как это было с горбатым китом из Выборга. Эта информация имеет важное научное значение для нас и многих наших коллег на Балтике. Ну дельфинам желаем благополучно добраться до Атлантики!» — поделились 11 июня сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.
Уже к 14 июня дельфины добрались до российской территории — их заметили в 100-300 метрах от суши в поселке Приветнинское, что почти на границе с Петербургом. Как отмечают специалисты, последний раз такое близкое соседство дельфинов и петербуржцев наблюдали в 1935 году — правда, тогда животное погибло.
«Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил, ну а потом уже и взрослые убедились. Вероятно, это та группа, которую несколько дней назад удалось сфотографировать близ финской Ловиссы. На фото один из участников группы, снятый финскими фотографами. И еще. Как раз 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино», — рассказали в Фонде.
Их даже удалось заснять на видео! Посмотрите прямо сейчас!
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