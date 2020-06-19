Петербург после коронавируса: летающие машины и тотальный локал

Главное, что бросается в глаза – это двойственность в происходящем. Заболевание вроде как опасное, но достаточно ли оно опасное, чтобы оправдать последствия двухмесячной остановки экономики? Общество разделилось на два почти воинствующих лагеря – противников и сторонников ограничительных мер. Не будем еще раз проговаривать все аргументы сторон, отметим только, что все они одинаково убедительны. А пока коронавирус не выходил за пределы Китая, мир встречал 2020-й год аномально теплой зимой и похожим разделением мнений. Одни справедливо верят, что глобальное потепление требует принятия радикальных мер вроде остановки добычи ископаемого топлива. Другие точно так же справедливо напоминают, что такой способ борьбы за планету обречет огромное количество людей в бедных странах на нищету. В пространстве города подобные расхождения во взглядах проявляют себя непосредственно. Противники карантина вынуждены мириться с ограничениями, а сторонники – с тем, что кто-то изолируется не так дисциплинированно, как они, тем самым подвергая опасности всех. Рано или поздно пузырь страха и тревоги должен лопнуть, а ситуация прийти к равновесию. Вероятно, для этого существует много путей, сегодня мы видим два очевидных.

С самого начала эпидемии было понятно, что ключом к преодолению ситуации на разных стадиях являются технологии. Это и возможность отслеживать контакты заболевших, и лекарства, и вакцины, и быстрая реорганизация жизни. При этом очевидно, что многого из того, что теоретически могло бы быть, не хватает – в сфере общественного и личного транспорта. Развитие технологий же является и самым безболезненным ответом и на климатический вызов, и на многие другие несчастья, которые гипотетически могут человечество настигнуть. И тут у нас колоссальные недоиспользованные возможности, особенно в сфере непосредственно архитектуры. Несколько лет назад инженерная компания Arup представляла проект «живого» небоскреба, в котором выращивается еда на грядках и который сам себя может отремонтировать. Фактически все использованные в нем технологии уже доступны, дело стало только за преодолением инертности. Да, и машины не летают у нас над головой только потому, что это все еще слишком дорого – а не потому, что машины не умеют летать. Лет через пять мы увидим, как города выйдут из парадигмы «все придумано до нас», а через десять они станут еще больше похожи на кадр из футуристического кино. Появятся новые виды транспорта и гибкая, адаптивная архитектура, которая будет меняться или даже создаваться силами пользователя, то есть такого обычного горожанина, как мы с вами.