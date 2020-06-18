В Петербурге — второй температурный рекорд подряд. Последний раз так жарко 18 июня было 115 лет назад

«Рекордный жаркий дубль в Санкт-Петербурге. В Северной столице зафиксирован второй подряд температурный рекорд. К 17 часам в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +31,5 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад», — поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Рекорд подтвердил и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. «Побили. Уже 32,1 градуса», — сказал он.

Напомним, минувшая среда, 17 июня, стала рекордной по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А сегодня в городе также ожидали грозу — по данным Гидрометцентра, грозовой фронт из Суоми должен был подойти к границам Ленобласти. Так будет гроза? А дождь? Ответили синоптики.

Метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.