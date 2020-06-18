С 1 июля плата за услуги ЖКХ в Петербурге вырастет примерно на 3,5%. Больше всего подорожает электроэнергия — в домах, где установлены газовые плиты, она обойдется в 4,82 рубля за киловатт в час, с электроплитами — 3,61 рубля за киловатт в час.
Тарифы на ЖКХ в Петербурге подорожают в июле. Больше всего — электроэнергия
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Фото: Shutterstock.com
Новые тарифы уже утвердил Смольный. Плата за коммунальные услуги подорожает на 3,5%, что на 0,3% ниже установленного для Петербурга на федеральном уровне. Так, с 1 июля тариф на питьевую воду и водоотведение составит 32,52 рубля за кубометр, на отопление — 1818,29 рубля за гигакалорию, горячее водоснабжение — 109,10 рубля за кубометр.
Как отмечают в Смольном, несмотря на повышение тарифов за услуги ЖКХ, правительству удалось сдержать темп их ростов.
«Сложная эпидемиологическая обстановка в этом году оказала серьезное влияние на все сферы экономики. Тем не менее, правительство Санкт-Петербурга продолжает работу по сдерживанию темпа роста тарифов, которая уже позволила в 2019 году впервые в тарифной истории города снизить прирост платежа для большинства граждан с 4,3% до 0,4%. Сохранить тенденцию, при которой он находится на уровне ниже прогнозируемой инфляции, удалось и в 2020 году», — отметили в Смольном.
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