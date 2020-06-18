Число безработных в Петербурге за месяц увеличилось вдвое и превысило 86 тысяч человек

Число петербуржцев без официальной занятости удвоилось за месяц — еще к 15 мая в Петербурге было зарегистрировано 42 495 безработных. По словам Чернейко, к 18 мая уровень безработицы в Петербурге достиг 2,7%, таким образом «ситуация на рынке труда очень жесткая». При этом две трети числа безработных потеряли работу задолго до 1 марта. В последнее время служба трудоустраивает 1200–1300 человек в неделю. «Это означает, что постепенно экономика раскручивается», — заключил Чернейко.

Напомним, в начале июня говорилось о том, что 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного аналитиками НИУ ВШЭ совместно с Комитетом по труду и занятости Петербурга.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», согласно которому предложено запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также документ прописывает условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.