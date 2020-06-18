По словам Беглова, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания. Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», — заявил губернатор.

Сейчас, по словам главы города, петербуржцам «надо научиться жить в новых условиях» — и только после этого можно «шаг за шагом снимать ограничения».

Накануне еще одна больница в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19 — Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице в Калининском районе. Всего на сегодняшний день в городе 24 медицинских учреждения, принимающих пациентов с диагностированным коронавирусом, из них шесть — федеральные.

Несмотря на то, что в городе появилось на одну больницу, принимающую людей с диагностированным коронавирусом, больше, власти Петербурга уже разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.

При этом ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге «становится не такой острой», считает руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Город вышел на плато. Несмотря на заявление, через месяц число заболевших новой коронавирусной инфекцией может достигнуть 29 390 человек.