В Петербурге не осталось больниц, которых можно перепрофилировать под пациентов с диагностированным COVID-19. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов: в Петербурге не осталось больниц, которые можно перепрофилировать под пациентов с COVID-19
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Фото: Shutterstock.com
По словам Беглова, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания. Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», — заявил губернатор.
Сейчас, по словам главы города, петербуржцам «надо научиться жить в новых условиях» — и только после этого можно «шаг за шагом снимать ограничения».
Накануне еще одна больница в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19 — Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице в Калининском районе. Всего на сегодняшний день в городе 24 медицинских учреждения, принимающих пациентов с диагностированным коронавирусом, из них шесть — федеральные.
Несмотря на то, что в городе появилось на одну больницу, принимающую людей с диагностированным коронавирусом, больше, власти Петербурга уже разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.
При этом ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге «становится не такой острой», считает руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Город вышел на плато. Несмотря на заявление, через месяц число заболевших новой коронавирусной инфекцией может достигнуть 29 390 человек.
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