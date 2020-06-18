Благотворительная организация «Ночлежка» запускает «Ночной автобус» в Москве

Начиная с июля специально оборудованный микроавтобус по будням, пять дней в неделю, с 19:00 до 23:00 выезжать в рейс по Москве. На нескольких остановках волонтеры будут раздавать нуждающимся не только горячую еду, но и вещи первой необходимости — одежду и средства гигиены. Один раз в неделю «Ночлежке» будет помогать «Кухня на районе», обеспечивая бездомных полноценными горячими блюдами, приготовленными по рецептам из основного меню сервиса.

«"Ночлежка" делает полезное дело. Нам хотелось принять в этом полезном деле участие. Особенно остро вопрос помощи стоит сейчас — во время пандемии. Мы сами как и другие рестораны поначалу оказались в не очень приятной ситуации, но все равно нашли возможность как объединить силы и оказать помощь друг другу в нашем «Фудмаркете». Это раздел в приложении «Кухни на районе», где можно заказать еду из заведения, а мы отправляем 10% от продаж. В Ночлежку мы будем отправлять горячие блюда, которые, мы надеемся, помогут многим», –– отметил сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.