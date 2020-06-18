Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запускает «Ночной автобус» в Москве. Пять дней в неделю нуждающиеся смогут не только поесть горячую еду, но и получить вещи первой необходимости.
Благотворительная организация «Ночлежка» запускает «Ночной автобус» в Москве
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Раздача еды на стоянке Ночного автобуса. Фото: Диана Миндубаева для "Ночлежки"
Начиная с июля специально оборудованный микроавтобус по будням, пять дней в неделю, с 19:00 до 23:00 выезжать в рейс по Москве. На нескольких остановках волонтеры будут раздавать нуждающимся не только горячую еду, но и вещи первой необходимости — одежду и средства гигиены. Один раз в неделю «Ночлежке» будет помогать «Кухня на районе», обеспечивая бездомных полноценными горячими блюдами, приготовленными по рецептам из основного меню сервиса.
«"Ночлежка" делает полезное дело. Нам хотелось принять в этом полезном деле участие. Особенно остро вопрос помощи стоит сейчас — во время пандемии. Мы сами как и другие рестораны поначалу оказались в не очень приятной ситуации, но все равно нашли возможность как объединить силы и оказать помощь друг другу в нашем «Фудмаркете». Это раздел в приложении «Кухни на районе», где можно заказать еду из заведения, а мы отправляем 10% от продаж. В Ночлежку мы будем отправлять горячие блюда, которые, мы надеемся, помогут многим», –– отметил сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.
Мария Раевская, координатор проектов «Ночлежки»:
Ночной автобус — это самый легендарный проект Ночлежки в Петербурге. Люди приходят волонтерить и раздавать еду, узнают больше о Ночлежке, влюбляются и остаются с нами. Первый рейс московского Ночного автобуса будет уже в начале июля, а сейчас мы продолжаем искать рестораны-партнеры, которые будут готовы раз в неделю 250-300 порций еды нам в рейс. Понимаем, что ресторанный бизнес и сам сейчас переживает не лучшее время, и очень переживаем за любимые заведения. Но опыт партнёрства с «Кухней на районе» помогает не опускать руки. Мы очень благодарны ребятам из «Кухни», что в период, когда всем нелегко, они находят у себя ресурсы помочь тем, кому еще хуже.
Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены. Кроме того, 1 миллион рублей на поддержку благотворительной организации «Ночлежка» пожертвовал видеоблогер Руслан Усачев.
Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы. Позже актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения «Ночлежки».
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