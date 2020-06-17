С 15 июня библиотеки Петербурга вновь открыты для посетителей — с соблюдением санитарных норм, подробнее о новых правилах можно прочитать здесь. Специально для «Собака.ru» Анна Соколова, автор блога @spb_library, выбрала шесть библиотек города, в которых можно не только почитать и поработать в спокойной обстановке, но и полюбоваться роскошными интерьерами.
6 самых красивых библиотек Петербурга
Главное здание Российской национальной библиотеки
Садовая ул., 18
Первая публичная библиотека страны была основана по указу Екатерины II и открыта для посетителей в январе 1814 года. Это первое в России специальное здание, предназначенное для размещения библиотеки (что до сих пор остается скорее исключением, чем правилом).
Построенное по проекту архитектора Егора Соколова здание на углу Садовой и Невского было дополнено корпусом Карла Росси уже в 30-х годах XIX века. С тех пор комплекс только разрастался. Сейчас Российская национальная библиотека — одна из крупнейших в мире, вторая по величине фондов в России.
Записаться в библиотеку может любой желающий — главное не забыть взять с собой паспорт. Стоит посетить универсальный читальный зал, обновленный Ленинский зал, посмотреть выставку в отделе эстампов и заглянуть библиотеку Вольтера.
Если боитесь заблудиться, каждый месяц в библиотеке проводятся экскурсии по залам, в том числе обычно закрытым для простых посетителей.
Попасть в РНБ можно только с 20 июня числа по предварительной записи.
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Мемориальная библиотека князя Голицына. Фото: @galitzine_lib
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Дубовая библиотека. Фото: @spb_library
Библиотека имени Маяковского
Наб. р. Фонтанки, 46
В 1993 году бывший особняк графини Карловой (супруги правнука Павла I герцога Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого) был передан главной городской библиотеке. Сейчас здесь можно найти книги на иностранных языках (с 1 января 2020 года Маяковка отменила для читателей необходимость подтверждения регистрации в Петербурге), посетить разговорные клубы (от английского до арабского), а после окончания карантинных мер послушать лекции.
Несмотря на закрытый на ремонт первый этаж, тут есть на что посмотреть: позаниматься в читальном зале (Дубовая библиотека), полюбоваться потолком в медиатеке или полистать книги в Мемориальной библиотеке князя Г. В. Голицына.
Посещение по предварительной записи по телефону.
Библиотека Бестужевских курсов
10-я линия Васильевского острова, д. 33/35
Курсы открылись в Петербурге в 1878 году, их основной целью было предоставление женщинам высшего образования. Библиотека начала формироваться практически сразу же за счет пожертвований частных лиц, профессоров и выпускниц.
В 1898 году архитектором А. Ф. Красовским (он же автор библиотеки Николая II в Эрмитаже) был разработан специальный проект для размещения Библиотеки в новом флигеле. Все шкафы и полки проектировались строго с учетом размеров книг. Сейчас она находится в том же здании и в том же помещении, что и 120 лет назад, не изменилась даже расстановка фонда.
Попасть в нее не так просто. Однако в конце 2019 года в рамках проекта «Открытый город» туда наконец-то начали водить экскурсии. Ждем их возобновления, ловим свободные места и записываемся.
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Купол ротонды Дома голландской церкви. Фото: @spb_library
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Фасад внутреннего двора Дома голландской церкви. Фото: @spb_library
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Фото: @yelagin
Центр искусств и музыки Библиотеки имени Маяковского
Невский пр., 20
Еще один отдел Маяковки в нашем списке. На этот раз — Дом Голландской реформатской церкви, который с 1997 года занимает Центр искусств и музыки.
Здание построено в 30-е годы XIX века по проекту архитектора Павла Петровича Жако и известно своей церковью-ротондой, увенчанной плоским куполом. Сюда стоит идти не только за потрясающей архитектурой (ротонда, потайная лестница, виды на Невский проспект), но и за художественными альбомами, книгами по искусству, пластинками, нотами и даже возможностью поиграть на фортепиано.
Посещение также по предварительной записи по телефону.
Библиотека Академии художеств
Университетская наб., 17
Уже в первом уставе Академии художеств от 1764 года упоминается необходимость создания публичной библиотеки. Ее специализацией стало искусство, а ее фонды комплектовались необходимыми для образования будущих художников и архитекторов изданиями по теории и истории, рисунку, живописи, гравированию, архитектуре и анатомии.
Библиотека сумела сохранить до настоящего времени и интерьеры, и значительную часть своих коллекций. Она расположена в специально обустроенных для этого исторических интерьерах второй половины XIX — начала XX века.
Сейчас Научная библиотека Академии работает прежде всего для студентов и преподавателей вуза. Однако при наличии специального отношения сюда могут попасть и специалисты из других организаций. Также в библиотеке проводят выставки, которые может посетить любой желающий.
Библиотека им М. Ю. Лермонтова
Литейный пр., 19
Библиотека занимает бывший особняк Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте с 1937 года. В 2001 году он был отнесен к вновь выявленным объектам культурного наследия, а спустя 7 лет здесь прошли реставрационные работы, позволившие восстановить интерьеры отдельных залов.
Советуем подняться по парадной лестнице на второй этаж, пройтись по залам, выбрать книгу (здесь много отличных новинок), а спустившись, не забыть зайти в Открытую гостиную.
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