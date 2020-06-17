6 самых красивых библиотек Петербурга

Главное здание Российской национальной библиотеки

Садовая ул., 18

Первая публичная библиотека страны была основана по указу Екатерины II и открыта для посетителей в январе 1814 года. Это первое в России специальное здание, предназначенное для размещения библиотеки (что до сих пор остается скорее исключением, чем правилом).

Построенное по проекту архитектора Егора Соколова здание на углу Садовой и Невского было дополнено корпусом Карла Росси уже в 30-х годах XIX века. С тех пор комплекс только разрастался. Сейчас Российская национальная библиотека — одна из крупнейших в мире, вторая по величине фондов в России.

Записаться в библиотеку может любой желающий — главное не забыть взять с собой паспорт. Стоит посетить универсальный читальный зал, обновленный Ленинский зал, посмотреть выставку в отделе эстампов и заглянуть библиотеку Вольтера.

Если боитесь заблудиться, каждый месяц в библиотеке проводятся экскурсии по залам, в том числе обычно закрытым для простых посетителей.

Попасть в РНБ можно только с 20 июня числа по предварительной записи.