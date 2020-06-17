Петербург бьет температурные рекорды. Последний раз так жарко было 115 лет назад!

«Российские столицы бьют рекордные максимумы! В 16 часов в Москве, на метеостанции ВДНХ, температура воздуха достигла +31,1 градус. Таким образом сегодня в столице установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха! Прежнее достижение 1892 года превышено на 0,3 градуса! Не отстает и Санкт-Петербург. Там температура скромнее — +27,5 градусов но и это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был установлен 115 лет назад!» — поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Точное значение температурных рекордов обоих столиц будет известно после 21:00 — когда метеорологи снимут показания с максимальных термометров.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.