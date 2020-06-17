В каких водоемах Ленобласти можно безопасно купаться? Роспотребнадзор опубликовал список

Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск),

Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (д. Выбье),

Киришский район: озеро Светлое (Будогощь),

Ломоносовский район: река Шингарка (д. Низино),

Лужский район: озеро Омчино (город Луга),

Приозерский район: озеро Отрадное (п. Плодовое),

Сланцевский район: река Плюсса (г. Сланцы),

Тосненский: озеро Нестеровское (п. Шапки).

Напомним, в конце июня 2019 года Роспотребнадзор сообщил: ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания. В начале лета ведомство проверило 86 рекреационных зон на гигиенические нормы, постепенно вычеркивая каждое место из списка разрешенных для отдыха. Хотя еще в начале лета по всем показателям пригодны для такого вида летнего отдыха оказались восемь мест.

Искупаться в лазурной воде, увидеть водопад или побродить по пустыне можно, не дожидаясь открытия границ – альтернатива лучшим курортам мира есть в Ленинградской области. Выбрали семь самых красивых мест недалеко от Петербурга, которые стоит посетить этим летом.