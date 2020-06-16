Медсестре госпиталя «Ленэкспо» грозит штраф за расстегнутый в день приезда Беглова защитный костюм

Как пишет «Фонтанка», утром 15 мая, когда в «Ленэкспо» с проверкой приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и главный санитарный врач города Наталия Башкетова, медсестра приемного отделения, 20-летняя Анастасия Муравьева, находилась в госпитале в защитном костюме с расстегнутой молнией, снятым капюшоном и без защитных очках на глазах.

Роспотребнадзор составил протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия по статье 6.3 КоАП. Медсестра, которая числится в числе персонала Госпиталя для ветеранов войн, нарушила инструкцию, учрежденную главврачом больницы Максимом Кабановым. В документе написано, что медсестра должна быть «образцом дисциплинированности, чистоты и опрятности».

Дело Муравьевой передано в Василеостровский районный суд — медсестре грозит штраф до 40 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что рассмотрение назначено на 17 июня.

Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», сутки в нем для одного человека обойдутся в 4 165 рублей — при длительности лечения в 11 дней общий тариф составит 45 815 рублей. Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга.