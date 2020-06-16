«По мнению многих экспертов, в том числе экспертов Торгово-промышленной палаты, что и на мой взгляд, то 40% малого бизнеса уйдет в историю. Во всех сферах. В первую очередь я имею в виду бытовые услуги, общепит, частично розничная торговля промтоварами. Это основной костяк, который представлял потребительских рынок Санкт-Петербурга», — заявила председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели.

Напомним, в конце марта целях снижения скорости распространения коронавируса в России объявили нерабочую неделю. На этот период в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Позже Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а затем — до 11 мая.

После введения ограничений 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.