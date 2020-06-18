«Собака.ru» вручит XV премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в Zoom: лауреатов будут чествовать 19 июня на торжественном онлайн-ужине, который пройдет при поддержке ДЛТ – старейшего универмага Петербурга и главного department store города. Стать зрителем можно, подключившись к YouTube-каналу журнала или к прямому эфиру в Инстаграм «Собака.ru» и ДЛТ.
Ужин с лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2020 пройдет онлайн
В 2020 году XV главная городская премия пройдет в онлайн-формате. С конца мая «Собака.ru» объявляет лауреатов каждой из 9 номинаций этого года: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр». Весь июнь редакция посвятила героям премии — интервью на сайте, прямые эфиры в Инстаграм, выход коллекционного журнала. Традиционная церемония отменена, но 19 июня на платформе Zoom пройдет торжественный ужин с гастрономической классикой от партнера «ТОП 50» – легендарного ресторана итальянской кухни Probka и Арама Мнацаканова. Лауреатам доставят премию прямо домой — статуэтки для героев «ТОП50» в этом году сделали подопечные инклюзивных мастерских «Простые вещи», – а ведущим станет Кирилл Нагиев (герой номинации «Кино»).
Многолетний друг и партнер «Собака.ru» Johnnie Walker вручит специальную премию главе строительной компании «БестЪ» Андрею Лушиникову – за проект «Бенуа 1890». Предприниматель сделал большой вклад в развитие города, восстановил историческое здание и вдохнул в него новую жизнь, превратив заброшенный сад Бенуа в центр урбанистики Калининского района. Словом, открывает для себя город и мир по-новому, как и задумано идеологами шотландского бренда.
Кроме Кирилла Нагиева, торжественный ужин будут вести главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк. Подключится к ним и директор отдела моды и искусства журнала Ксения Гощицкая. За безопасные передвижения по городу «Собака.ru» благодарит Ultima Yandex Taxi – сервис, объединяющий автомобильные классы Business, Premier и Elite.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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