Ужин с лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2020 пройдет онлайн

Многолетний друг и партнер «Собака.ru» Johnnie Walker вручит специальную премию главе строительной компании «БестЪ» Андрею Лушиникову – за проект «Бенуа 1890». Предприниматель сделал большой вклад в развитие города, восстановил историческое здание и вдохнул в него новую жизнь, превратив заброшенный сад Бенуа в центр урбанистики Калининского района. Словом, открывает для себя город и мир по-новому, как и задумано идеологами шотландского бренда.