Всероссийский выпускной вечер для школьников страны состоится 27 июня. Его финальной частью станет праздник «Алые паруса», который в этом году пройдет в телевизионном формате. Прямую трансляцию покажет «5 канал» — а кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» (в этом году — по акватории Финского залива) россияне смогут увидеть по всем центральным телеканалам.

В этом году отмечается 140-летие со Дня рождения Александра Грина, автора повести «Алые паруса» — поэтому концертные номера праздника будут посвящены произведениям писателя. Среди участников шоу — Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, группа IOWA и другие. Ведущими «Алых парусов» по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.

Напомним, бриг главного праздника выпускников «Алые паруса»-2019 получил название «Россия» и стал новым символом торжественного мероприятия — взамен традиционному ранее шведскому судну Tre Kronor af Stockholm. Полюбоваться кораблем можно будет не только раз в год и издалека — желающие смогут попасть на борт в качестве экскурсии. Посмотрите, как прошел главный праздник выпускников в прошлом году — тогда хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина.