Власти Петербурга разработали план по возвращению перепрофилированных под COVID-19 больниц в штатный режим

После того, как в штатный режим работы вернутся федеральные стационары, будут поочередно открываться специализированные и многопрофильные. Также властями Петербурга разработаны меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации — в том числе в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов, восстановление работы стационаров, ранее перепрофилированных под оказание помощи больным с COVID-19, будет проводиться строго с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и при условии стабилизации эпидемической ситуации. «При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим будет сохранена необходимая коечная мощность для COVID-19», — подчеркнул он.

Напомним, Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. На первых этапах к плановой работе вернутся все федеральные стационары, которые были перепрофилированы для работы с коронавирусом, после них — клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь. Позже губернатор Александр Беглов рассказал, как скоро откроются парикмахерские и получится ли отправиться на ужин в любимый ресторан этим летом.