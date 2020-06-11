Учебный год в Петербурге начнется в срок и с соблюдением правил безопасности

Подготовку образовательных учреждений Петербурга к новому учебному году планируется завершить 15 августа. К этому времени все должно быть готово к проведению ежедневной бесконтактной термометрии, на входах и выходах в здания, а также в санузлах и пищеблоках должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами. Внутри образовательных учреждений должны использоваться приборы для обеззараживания воздуха, а на проведение массовых мероприятий должен быть установлен запрет. Для сокращения количества контактов за классами или группами будут закреплены отдельные помещения.

«Меры по обеспечению безопасности детей, педагогов и воспитателей будут напрямую зависеть от эпидемической ситуации. Совместно с Роспотребнадзором прорабатываются решения, которые позволят максимально обезопасить и детей, и сотрудников. Все решения будут приниматься с учетом рекомендаций главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу», — отметил губернатор города Александр Беглов.

Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей. Откроются 688 государственных школ, в том числе 7 новых, в которых будет создано более 5500 дополнительных мест. Также будет возобновлена работа учреждений дополнительного и профессионального образования.

Все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы. В 2020 году Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок — сдача ЕГЭ в России стартует с 3 июля, обновленное расписание по всем предметам можно посмотреть здесь. Российские абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июля. При этом сделать это можно без результатов Единого государственного экзамена — они потребуются позже.