По словам экспертов, сильнее всего от пандемии коронавируса пострадали отрасли, связанные с непосредственным обслуживанием людей. В сфере торговли без работы остались более 38 тысяч петербуржцев, 5 тысяч сотрудников общепита и более 3 тысяч представителей сферы туризма. Также с начала пандемии без работы остались 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров.

Несмотря на возросшую безработицу, с ближайшее время потерявшие свое трудоустройство петербуржцы смогут найти новое место — за последние 2 недели, согласно данным исследования НИУ ВШЭ, количество вакансий на сайтах по поиску работы выросло на 13%. По этому показателю Петербург занимает одну из лидирующих позиций в России.

«Мы либо уже прошли пик темпов прироста безработицы, либо подойдем к нему в августе по мере плавного восстановления экономики — пока нельзя спрогнозировать точнее. В течение лета будут сохраняться ограничения экономической активности, включая отсутствие турпотока и снижение потребительского спроса, что не позволит вернуться к докризисному состоянию рынка труда в ближайшее время. Однако мы увидели, что многие представители пострадавших сфер сумели быстро сориентироваться в ситуации и начать искать работу в других отраслях. Усиления кризиса мы не ожидаем», — отметил директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург Александр Курячий.

Напомним, число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы, подсчитал по методике Международной организации труда Росстат. По сравнению с мартом 2020 года прирост составил 23,4% — 815 тысяч человек. В годовом выражении безработица в России выросла на 21%. Потерявшие работу из-за пандемии коронавируса жители Ленинградской области смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве, сфере экологии и составлении интерактивных карт. На общественных работах может быть заняло от 1 до 1,5 тысячи человек.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», согласно которому предложено запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также документ прописывает условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.