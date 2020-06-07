В МЧС предупредили об усилении ветра и грозе в Петербурге и Ленобласти

Ведомство также напомнило основные правила безопасного поведения при грозе: необходимо закрыть двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также МЧС советует не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и не стоять рядом с окном, по возможности оставлять телевизор, радио и другие электробытовые приборы выключенными. Кроме того, из-за сильного ветра лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и линии электропередач, а также убрать вещи со двора дома и с балкона, а машину припарковать в безопасном месте — вдали от деревьев и дорожных знаков.