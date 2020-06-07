Новая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильного ветра и грозы, а также с жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС сегодня, 6 июня.
В МЧС предупредили об усилении ветра и грозе в Петербурге и Ленобласти
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Фото: Shutterstock
Так, в городе порывы ветра будут достигать 15 м/с, а в Ленинградской области — 18 м/с. При этом, согласно прогнозу синоптиков, ожидается жара: температура воздуха в Петербурге достигнет +27 градусов, а в Ленобласти — до +30 градусов.
Ведомство также напомнило основные правила безопасного поведения при грозе: необходимо закрыть двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также МЧС советует не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и не стоять рядом с окном, по возможности оставлять телевизор, радио и другие электробытовые приборы выключенными. Кроме того, из-за сильного ветра лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и линии электропередач, а также убрать вещи со двора дома и с балкона, а машину припарковать в безопасном месте — вдали от деревьев и дорожных знаков.
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