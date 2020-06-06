В Петербурге начали снимать ограничения по коронавирусу. Вовремя ли это и не ждет ли нас вторая волна?

«Есть аргументы «за» и «против» снятия мер, но первых, на мой взгляд, больше. Если смотреть с точки зрения эпидемиологии и математики, эпидемия сейчас есть только в Москве и Московской области. Цифры в других регионах, в том числе в Петербурге, не соответствуют критериям эпидемии. В случае такого региона, как Петербург, речь должна идти о сотнях тысяч заболевших.

Сейчас у нас нет критической ситуации — это однозначно. Те меры, которые не были научно обоснованы, стоит снять: например, запрет на выход из дома. В основном люди заражаются коронавирусом в помещениях, потому что в них сухой воздух — а это благоприятная среда для распространения вируса. При чем снижают влажность воздуха кондиционеры — это серьезный фактор, в Москве их очевидно больше, чем во всей остальной стране. Также заражению способствует общение между людьми, часто это происходит на конференциях, в учебных учреждениях. Так что если меры не связаны с тесным общением, их тоже можно ослаблять.

Ни одна из стран не сидела на жестком карантине больше трех месяцев — поэтому, я считаю, и у нас пора меры ослаблять. Именно сейчас, летом, вероятность возникновения новой вспышки крайне мала.

У нас уже сейчас люди не особо соблюдают режим самоизоляции, и роста заболеваемости не наблюдается — тренд на снижение уже пошел и вряд ли он вернется назад. До сих пор сидят дома в основном офисные работники — а они обычно общаются с узким кругом коллег. Заводы тем временем уже давно работают, они были открыты еще в мае. Так что вряд ли категория людей, которые сейчас работают удаленно, является ключевой для распространения инфекции.

Также стоит учитывать особенности Петербурга: мы приморский город, у нас естественным образом выше влажность, которую вирусы не любят. Так что если говорить о рекомендациях, то желательно, чтобы воздух в помещениях меньше кондиционировался и больше увлажнялся — их нужно проветривать, на улице у нас летом достаточно влажно.