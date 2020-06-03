Почему Петербург стал столицей российского витражного искусства? Сколько у нас в городе сохранившихся старинных витражей? Занимается ли кто-то их охраной и учетом? И как петербуржцы борются за них? Об этом специально для «Собака.ru» написала колонку Татьяна Княжицкая — кандидат искусствоведения, руководительница портала «Витражи в России», соорганизатор проекта «Витражи Петербурга: инвентаризация 2019-2020».
Витражи Петербурга: как много их осталось, в каком они состоянии и как нам их не потерять
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ул. Херсонская, 10
Феномен петербургских витражей – как он возник?
На рубеже XIX и ХХ века в Петербурге за несколько десятилетий было создано огромное число витражей для жилых и общественных зданий, их количество не в десятки, а в сотни раз превосходило все, что было создано в столице на протяжении предшествующего XIX столетия. Причина этого – успехи в промышленном стеклоделии, строительный бум и ставший модным стиль модерн, в котором витражи были неотъемлемой частью убранства интерьера. Эти три обстоятельства стали причиной стремительного взлета этого вида искусства и создания сотен витражных окон, остатки которых до сих пор сохраняются в исторических зданиях города.
Так в Петербурге появился самый большой по количеству и по разнообразию корпус витражей в России — на наш город приходится более половины всех произведений витражного искусства страны. К 1917 году в Петербурге существовало около 20 витражных мастерских. Много это или мало? Для сравнения: в 2015 году их было около 50.
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ул. Рузовская, 17
Сколько в Петербурге старинных витражей?
Ответ на этот вопрос имеет как минимум две привязки ко времени: сколько было создано и сколько сохранилось к 2020 году. В конце XIX – начале ХХ века в Петербурге был строительный бум. В это время в центре города возводилось огромное число доходных домов – это многоквартирные здания, где в аренду сдавались не только квартиры, но и комнаты и даже углы. Лестницы в этих домах были важной коммуникационной зоной, которая соединяла жильцов с местами общественного пользования: дровником и ледником во дворе, прачечной в подвале, сушильней на чердаке. Парадная лестница была визитной карточкой дома, владельцы стремились украсить ее всеми доступными способами. Лифты с узорными решетками, фонари у подножия лестницы, камины с цветными изразцами, полы из метлахской плитки, штукатурные и лепные узоры на стенах, витражи в окнах, медная и латунная фурнитура, деревянные двери с резьбой и декоративным остеклением. Все это говорило не только об удобстве и комфорте жилья, но и создавало индивидуальность среды обитания людей. Ни один дом не был похож на другой за счет оригинального планировочного решения и отделки фасадов и интерьеров.
Витражи в то время были на пике популярности, во многих доходных домах лестничные пространства украшались витражами с цветочными, геометрическими узорами из различных видов стекол, иногда с росписью, или, в домах попроще – декоративным и цветным стеклом, вставленным прямо в оконные рамы. Такое решение добавляло цвет в интерьер, скрывало при необходимости вид за окном, разнообразило среду, повышало градус настроения и удовольствия для жильцов и их гостей.
Сколько было витражей на 1917 год в Петербурге – неизвестно. Первые попытки произвести их учет были предприняты в 1990-е энтузиастами-краеведами Евгением Ивановым и Константином Севастьяновым при участии Александра Филипова. По опубликованным данным можно говорить, что от 300 до 600 зданий в городе в конце ХХ века имели витражи. Витражных окон было больше в разы, потому что в доходных домах разноцветные стекла украшали окна на каждом этаже парадной.
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ул. Рузовская, 9
За прошедшие 30 лет ситуация снова изменилась, и не в лучшую сторону. Стало больше утрат. Чтобы ответить на вопрос, сколько витражей сохранилось в Петербурге сегодня, в 2020 году, надо произвести тотальный учет, обследовать каждую парадную в исторической застройке, пройти по всем этажам. Этим занимается проект «Витражи Петербурга: инвентаризация». Это общественная инициатива, в которой принимают участие добровольцы. Они планомерно обходят город, дом за домом, парадная за парадной, этаж за этажом, и по определенному алгоритму составляют описание исторического остекления окон и дверей и фотографируют их. Созданная база публикуется на сайте «Витражи в России», Citywalls, ведутся переговоры о размещении ее на сайте КГИОП. В настоящий момент исследован только один район города – Василеостровский – и можно с точностью сказать, сколько витражей сохранилось в этой части Петербурга. Это – 41 адрес с историческим остеклением, более 160 объектов с декоративным остеклением. Это не только окна с разноцветными витражами, но и двери с фацетными и фактурными стеклами, световые потолки над лестницами и межлестничные перегородки с витражами. По результатам исследования Васильевского острова будет напечатана книга, она распространяется только по предзаказам.
Как только завершится режим самоизоляции, инвентаризация витражей города продолжится в Петроградском районе. Там сохранность витражей выше, чем в Василеостровском, а значит их число будет больше.
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пр. Римского-Корсакова, 1
Возможно ли подсчитать утраты?
К сожалению, подсчет утрат в масштабах всего города невозможен. Нет опорных данных за прошедшие годы, с которыми можно было бы сравнить сегодняшнее состояние. Инвентаризация витражей 2019-2020 года должна предоставить первую исчерпывающую базу данных по всем петербургским витражам. Но по некоторым объектам есть информация о том, что было в 1990-е, и как стало сейчас. Только точечно, по конкретным адресам, можно проследить, как менялась ситуация на протяжении многих лет. В 90% случаев она меняется не в лучшую сторону. Утраты происходят каждый год.
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ул. Рузовская, 9
В каком состоянии находятся витражи сегодня?
Самое распространенное состояние сохранности для исторического витража на 2020 год – это заполнение цветными стеклами верхней, неоткрывающейся части окна, так называемой «глухой фрамуги». Сегодня трудно поверить, что на момент создания витражное полотно заполняло всю площадь окон: и верхнюю фрамугу, и боковые створки, и центральную часть. Витражные мастерские ставили подпись на своих изделиях, обычно в нижней части окна, возле рамы. Подписи сохранились в единичных случаях, так как именно эта часть окна, легкодоступная для человеческих рук, страдает в первую очередь.
Во многих случаях витражное остекление сохраняется в одной-двух ячейках оконной рамы. И по такому крошечном фрагменту сегодня совершенно невозможно составить представление о красоте всей композиции. Те окна, которым посчастливилось уцелеть полностью (они обычно находятся в бывших особняках, занимаемых различными учреждениями), свидетельствуют, что витражи начала ХХ века – настоящие произведения искусства. Сегодня увидеть целое витражное окно в исторической застройке – большая редкость.
Так, по результатам учета витражей на Васильевском острове, целых окон зафиксировано всего два: одно в церкви на Смоленском кладбище, второе – в особняке П.Я. Бекеля, занимаемым научным институтом.
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Камская, 24. Смоленское кладбище
Но даже фрамуга с витражным стеклом – это все еще украшение парадной. Надо сказать, что в большинстве случаев на Васильевском острове фрагменты витражей находятся в удовлетворительном состоянии: стекла в большинстве своем целые и чистые, нет висящих без опоры осколков, иногда они прикрыты защитным стеклом.
Откровенно аварийных витражей выявлено всего два: окно на последнем этаже по адресу 5-я линия, д. 8 / Бугский пер., 1 и окно на верхнем этаже лестницы на 18-й линии, д. 9.
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5-я линия, д. 8
Возможно ли восстановить утраченное?
В том случае, когда иконография несохранившихся витражей известна: по архивным фотографиям, редким публикациям в периодике рубежа XIX-ХХ века. Большая часть исторического художественного остекления создана в классической технике свинцово-паечного витража, иногда с росписью или травлением. Современные художники могут с большой точностью повторить исторический витраж, подобрать необходимую палитру стекла. Вопрос упирается обычно в желание собственников жилья и финансирование. Забота о витражах – дело дорогостоящее. Именно поэтому жители или управляющие компании часто предпочитают избавиться от старых витражей, заменить их надежным и удобным в эксплуатации пластиковым стеклопакетом.
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ул. Введенская, 19
Как охраняются витражи?
Витражи как часть декоративно-художественной отделки интерьеров домов могут охраняться разными законами в зависимости от охранного статуса здания, где они находятся.
Если дом с витражами является объектом культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия, то на него распространяется Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Поэтому за повреждение витража может грозить штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Отсутствие в предметах охраны информации о витражах, находящихся в доме-памятнике, не означает, что их можно демонтировать или заменить на стеклопакеты.
В том случае, если дом не имеет охранного статуса, а является историческим зданием (т.е. зданием до 1917 года постройки), то он находится под охраной местного закона №820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга». Различными режимами этого закона предусмотрено сохранение внешнего облика исторических зданий, в том числе заполнений оконных и дверных проемов.
Законодательная основа для сохранения витражей существует, но не всегда законы соблюдаются. Управляющие компании и ТСЖ часто нарушают их, самовольно демонтируя старые витражи и заменяя их на стеклопакеты.
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Каменноостровский, 54
Как сохранить то, что осталось?
Что делать, если вы видите аварийный витраж или знаете, что в доме, где вы живете, готовится замена витражей на пластиковые рамы? Или кто-то увозит элемент декора в неизвестном направлении?
- Связаться с управляющей компаний, ТСЖ и собственниками здания – рассказать им о происходящем, выяснить, по чьей инициативе происходит демонтаж старых витражей. Передать им памятку «Витражи и закон», предупредить об уголовной ответственности.
- Сделать фотографии, описать ситуацию своими словами.
- Сообщить в КГИОП через форму на едином портале обращений.
- Написать заявление в местное отделение полиции.
- Донести информацию до общественных организаций и сообществ, занимающихся вопросами охраны исторического наследия. Это можно сделать через форму «Сообщить об угрозе памятнику» на сайте петербургского отделения ВООПИиК или в его социальных сетях, в сообществах в соцсетях своего района.
- Снять видео и разослать его СМИ, блогерам, градозащитникам.
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2-я линия ВО, дом 23
Есть ли положительные примеры в борьбе за витражи?
Самый яркий пример – сообщество жильцов Дома Бака (Кирочная, 24), которые от задачи сохранения деталей своего дома пришли к значимому социально-культурному проекту, создав открытую информационную площадку, где можно обсуждать и решать серьезные общегородские проблемы. В доме Бака, кроме всего прочего, нашли возможность отреставрировать и воссоздать исторические витражи, которые фрагментарно сохранились во многих лестничных окнах. Привлекли спонсоров, студентов, провели историческую экспертизу. Это огромная работа, которая не под силу одному человеку. Реализовать такой проект можно только в сообществе единомышленников.
Другой пример реставрации витража в одном окне и воссоздания еще в двух – на Васильевском острове в доме по адресу 3-я линия, 52 К.1. Здесь еще в 1990-е при реконструкции здания под административно-жилой комплекс «Альба» фрагментарно сохранившийся витраж был отреставрирован и по аналогии с ним созданы витражи для двух других окон.
Иногда сами жители предпринимают попытки спасения и даже доморощенной реставрации витражей. В доме на Мытнинской, 11 витражи были сохранены по инициативе жильца. Когда окна меняли на стеклопакеты, он попросил не выбрасывать верхние фрамуги с витражами, а после вместе с женой подлатал их, дорисовав не сохранившиеся фрагменты. Теперь они установлены перед стеклопакетами.
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Мытнинская, 11
Еще одна инициатива – когда в феврале 2020 года аварийный витраж по адресу Малодетскосельский пр., 25 / Батайский пер., 12, был внесен в список предметов охраны после того, как КГИОП был оповещен о его бедственном состоянии. Это, конечно, не гарантирует, что он будет отреставрирован, но, возможно, защитит от выноса на помойку.
Активисты и градозащитники пробуют разные способы взаимодействия с жильцами, управляющими компаниями и властями для сохранения витражей. Перелом в общественном сознании в понимании ценности элементов материальной среды прошлого уже произошел, но еще не стал массовым. Чтобы этот процесс происходил быстрее, необходимо создавать внутридомовые инициативные группы, оповещать жильцов о том, что происходит в домах, где они живут, рассказывать об истории места, вести работу по популяризации знаний об историческом наследии. «Соседский чат» в одном из мессенджеров или сообщество жильцов конкретного дома в соцсетях – это те инструменты, которые помогают людям услышать друг друга и начать взаимодействие.
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