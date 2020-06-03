Витражи Петербурга: как много их осталось, в каком они состоянии и как нам их не потерять

Феномен петербургских витражей – как он возник?

На рубеже XIX и ХХ века в Петербурге за несколько десятилетий было создано огромное число витражей для жилых и общественных зданий, их количество не в десятки, а в сотни раз превосходило все, что было создано в столице на протяжении предшествующего XIX столетия. Причина этого – успехи в промышленном стеклоделии, строительный бум и ставший модным стиль модерн, в котором витражи были неотъемлемой частью убранства интерьера. Эти три обстоятельства стали причиной стремительного взлета этого вида искусства и создания сотен витражных окон, остатки которых до сих пор сохраняются в исторических зданиях города.

Так в Петербурге появился самый большой по количеству и по разнообразию корпус витражей в России — на наш город приходится более половины всех произведений витражного искусства страны. К 1917 году в Петербурге существовало около 20 витражных мастерских. Много это или мало? Для сравнения: в 2015 году их было около 50.