«В 05:50 по московскому времени на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров. В результате пациент 1981 года рождения отравился угарным газом», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.

По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.

В США приостановили развертывание аппаратов ИВЛ «Авента-М». Они были предоставлены Россией для оказания помощи больным Covid-19.

Ранее о том, как во время пожара медицинский персонал выводил на улицу людей из больницы Святого Георгия, рассказал ее пациент Сергей Никифоров. Кроме того, обратился к горожанам после пожара в больнице Святого Георгия, где сейчас лечатся пациенты с коронавирусом, губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил героизм врачей и назвал одну из основных причин возгорания.