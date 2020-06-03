Обращением в Верховный суд «Газпром нефть» планирует уточнить охранные зоны до начала реализации нового проекта на Охтинском мысе, а также получить окончательную оценку историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова — именно этот документ стал основанием для определения зон, попавших под охрану.

«Развитие любого проекта возможно только при наличии четких и прозрачных правил, установленных государством. Обращение в Верховный суд — это желание получить однозначный и окончательный ответ по границам охранных зон на участке в собственности «Газпром нефти» и продолжить реализацию проекта общественно-делового комплекса с парком в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», — приводит «Фонтанка» официальный комментарий компании.

Экспертизу Айрата Ситдикова поддерживают Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры России. Позже ИКОМОС вновь рассмотрел и поддержал экспертизу.

«Экспертиза рассматривалась нашим научным комитетом по археологическому наследию, и ей была дана высокая оценка. Было изучено большое количество отчетной документации, была проделана тщательная и скрупулезная работа», — отметил президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Леонид Кондрашев.

Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель.

В марте 2020 года компанией «Газпром нефть» были подведены итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei, разработавшее «Хрустальный корабль». Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.