«Газпром нефть» обратилась в Верховный суд с иском к Минкульту — компания оспаривает приказ министества о включении части территорий Охтинского мыса в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Красногвардейском районе Петербурга «Газпром нефть» планирует строительство общественного пространства — 28-метровый комплекса из двух зданий и парка, выходящего на набережную Невы.
«Газпром нефть» уточнит в суде охранные зоны Охтинского мыса для строительства общественного пространства
Обращением в Верховный суд «Газпром нефть» планирует уточнить охранные зоны до начала реализации нового проекта на Охтинском мысе, а также получить окончательную оценку историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова — именно этот документ стал основанием для определения зон, попавших под охрану.
«Развитие любого проекта возможно только при наличии четких и прозрачных правил, установленных государством. Обращение в Верховный суд — это желание получить однозначный и окончательный ответ по границам охранных зон на участке в собственности «Газпром нефти» и продолжить реализацию проекта общественно-делового комплекса с парком в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», — приводит «Фонтанка» официальный комментарий компании.
Экспертизу Айрата Ситдикова поддерживают Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры России. Позже ИКОМОС вновь рассмотрел и поддержал экспертизу.
«Экспертиза рассматривалась нашим научным комитетом по археологическому наследию, и ей была дана высокая оценка. Было изучено большое количество отчетной документации, была проделана тщательная и скрупулезная работа», — отметил президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Леонид Кондрашев.
Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель.
В марте 2020 года компанией «Газпром нефть» были подведены итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei, разработавшее «Хрустальный корабль». Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.
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