В поселке Токсово хотят снести вокзал, построенный в начале XX века. Градозащитники против

Несколько лет назад вокзал уже раставрировался и сейчас выглядит не совсем так, как в исторической хранике и даже на кадрах 2003 года, который опубликован выше. В 2008 году его «укрыли» сайдингом, однако оригинальный исторический силуэт, как отмечают градозащитники «по-прежнему остается выразительным»

Против сноса также выступил и депутат Закса Борис Вишневский — он написал обращения к главе «РЖД» и губернатору Ленобласти.

Вокзал в Токсово построен в 1916-1917 гг. и является ровесником железной дороги, что соединила Петроград с Кексгольмом и Сортавалой, которые тогда находились на территории Великого Княжества Финляндского. В начале XX века на нем бывали Александр Грин, Даниил Хармс, Константин Вагинов, Анна Ахматова и другие.