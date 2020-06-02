Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реконструкции железнодорожного вокзала в поселке Токсово, который в начале XX был построен по проекту финского архитектора Урхо Пялли.
В поселке Токсово хотят снести вокзал, построенный в начале XX века. Градозащитники против
Под «реконструкцией» вокзала предполагается его снос и постройка нового здания с утепленной мансардой, которую отведут под служебные помещения. Дополнительно уточняется, что работы должны будут вестись с «максимальным сохранением внешнего вида».
Согласно данным сайта госзакупок, подрядчику заплатят почти 76 миллионов рублей.
Тем временем, против полного сноса здания выступают градозащитники, которые настаивают: вокзал в стиле «северный модерн» является одним из символов поселка. Местные жители в конце 2019 года подавали заявление на его включение в список объектов культурного наследия. Официальный срок принятия решения уже истек, однако ленобластной комитет по культуре так и не ответил на запрос активистов.
Несколько лет назад вокзал уже раставрировался и сейчас выглядит не совсем так, как в исторической хранике и даже на кадрах 2003 года, который опубликован выше. В 2008 году его «укрыли» сайдингом, однако оригинальный исторический силуэт, как отмечают градозащитники «по-прежнему остается выразительным»
Против сноса также выступил и депутат Закса Борис Вишневский — он написал обращения к главе «РЖД» и губернатору Ленобласти.
Вокзал в Токсово построен в 1916-1917 гг. и является ровесником железной дороги, что соединила Петроград с Кексгольмом и Сортавалой, которые тогда находились на территории Великого Княжества Финляндского. В начале XX века на нем бывали Александр Грин, Даниил Хармс, Константин Вагинов, Анна Ахматова и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.