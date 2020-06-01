На Крестовском острове на один день флористки установили инсталляцию из цветов и мусора. В композицию, изображающую людей, авторы заложили глубокий смысл.
Петербургские флористки создали инсталляцию из цветов и мусора. Через день она отправилась на переработку
Как рассказала одна из создательниц проекта Дарья Дмитриева, они собирали мусор, мыли его и сортировали. В инсталляции авторы выделили три важных элемента — человек с головой из цветов, вырастающий из мусора, человек с головой из мусора, вырастающий из цветов, и зеркало.
Дарья Дмитриева
Флористка
Первой фигурой мы хотим показать, что даже если у тебя плохой бэкграунд, то ты можешь стать хорошим человеком, думающим об экологии. Второй — что все мы имеем одно начало, ребенок не рождается плохим, но может стать плохим взрослым. Ты вырастаешь из мусора и становишься цветком. Или наоборот. Зеркало же заставляет людей заглянуть внутрь себя и понять, к какой группе ты относишься. И стать лучше.
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Мы - флористы из Санкт-Петербурга, которые нашли своё дело. Пробуем, придумываем, создаём. Показываем процесс и результат того,как при помощи навыка флористического дела можно обратиться к людям, дополнить природную красоту или просто прикоснуться к чему-то экспериментально-интересному и прекрасному.
Девушка также отметила, что обычно все инсталляции они оставляют в городской среде, однако арт-объект на Крестовском острове носил и экологический характер, поэтому после однодневного показа создатели отправили его на переработку.
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