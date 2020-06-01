Петербургские флористки создали инсталляцию из цветов и мусора. Через день она отправилась на переработку

Флористка

Первой фигурой мы хотим показать, что даже если у тебя плохой бэкграунд, то ты можешь стать хорошим человеком, думающим об экологии. Второй — что все мы имеем одно начало, ребенок не рождается плохим, но может стать плохим взрослым. Ты вырастаешь из мусора и становишься цветком. Или наоборот. Зеркало же заставляет людей заглянуть внутрь себя и понять, к какой группе ты относишься. И стать лучше.