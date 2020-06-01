Платформа Coursera открыла для студентов бесплатный доступ к курсам

Записаться на занятия с 1 июня могут действующие студенты и выпускники 2020 года с подтвержденными адресами электронной почты на доменах вузов.

Всего для учащихся откроются почти четыре тысячи курсов, а также 150 интерактивных проектов и 11 профессиональных программ сертификации. Записаться на них можно до 31 июля.

Среди программ доступны и курсы от российских вузов. ВШЭ преподают основы программирования, а СПбГУ — авторский курс по нейролингвистике от биолога, лингвиста, семиотика и инициатора создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета СПбГУ, а также героини майского номера «Собака.ru», Татьяны Черниговской.

«Почти 70 % учащихся по всему миру пострадали из-за закрытия кампусов и приостановки очного обучения из-за пандемии коронавируса. В их числе сотни миллионов студентов колледжей и университетов разных стран. Никто не знает, когда они смогут вернуться к полноценному очному обучению. Кроме того, в связи с отменой в этом году большинства летних стажировок студенты обеспокоены тем, как такой продолжительный перерыв в учебе отразится на их возможности начать успешную карьеру. Обучение должно продолжаться, даже если кампусы закрыты», — отметил директор по продукту Coursera Шраван Голи.



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