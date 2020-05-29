Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан

Согласно документу, о котором пишет «Интерфакс», на первом этапе на каждого человека советуют выделять не менее четырех квадратных метров площади храма, а общее количество участников службы не должно превышать 100 человек. На втором этапе оно может быть увеличено до 200 человек одновременно. На третьем ограничения на количество прихожан будут отменены.

Вне богослужений посещение храмов также рекомендовано ограничить — в зависимости от площади в них одновременно смогут находиться от 2 до 10 человек. В монастырях рекомендуется пускать верующих только в один храм и исключить их нахождение на остальной территории.

На всех этапах снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях, людей из группы риска — тех, кому больше 65 лет и кто страдает хроническими заболеваниями. Обязательно ношение масок — как прихожанами, так и священнослужителями.

В конце апреля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил запрет на посещение храмов в связи со «сложной эпидемиологической обстановкой». Богослужения в городских храмах продолжают проводиться в закрытом режиме без прихожан до «особого по этому случаю уведомления». Пока храмы закрыты, для прихожан, священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжают исполнять свои обязанности согласно штатным обязанностям.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России также установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. Решения об открытии залов будут принимать главы регионов.