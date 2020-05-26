В открытом письме на имя президента врачи просят ввести мораторий на уголовные дела против них на время пандемии

Авторы имеют ввиду ряд статей уголовного кодекса РФ:

причинение смерти по неосторожности (ст. 109);

причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине (ст. 118);

неоказание помощи больному (ст. 124);

нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236);

превышение должностных полномочий (ст. 286);

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).

Они просят ввести временный мораторий на их применение с 21 марта 2020 года до окончания пандемии COVID-19. Среди подписавшихся — президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров, глава компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, вице-президент «Международного комитета защиты прав человека» Иван Мельников, а также другие медработники и юристы, специализирующиеся на защите прав медиков.

Отмечается, что сегодня врачи принимают «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений, подпадающих под действие гражданских, трудовых, административных и уголовных правоотношений, каждое из которых базируется на очень шаткой правовой основе и может быть оспорено».

Они также добавляют, что рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом, что вносит трудности в работу. «Несоответствие действий медицинского персонала действующим на момент оказания медицинской помощи рекомендациям и правилам станет источником большого количества претензий», — уточняется в письме.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте.



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