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В открытом письме на имя президента врачи просят ввести мораторий на уголовные дела против них на время пандемии

Врачи и юристы составили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить их от уголовной отвественности по «профильным» статьям Уголовного кодекса на время пандемии коронавируса. Документ опубликован 26 мая на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ.

Авторы имеют ввиду ряд статей уголовного кодекса РФ: 

  • причинение смерти по неосторожности (ст. 109);
  • причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине (ст. 118);
  • неоказание помощи больному (ст. 124);
  • нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236);
  • превышение должностных полномочий (ст. 286);
  • производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).

Они просят ввести временный мораторий на их применение с 21 марта 2020 года до окончания пандемии COVID-19. Среди подписавшихся — президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров, глава компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, вице-президент «Международного комитета защиты прав человека» Иван Мельников, а также другие медработники и юристы, специализирующиеся на защите прав медиков.

Отмечается, что сегодня врачи принимают «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений, подпадающих под действие гражданских, трудовых, административных и уголовных правоотношений, каждое из которых базируется на очень шаткой правовой основе и может быть оспорено».

Они также добавляют, что рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом, что вносит трудности в работу. «Несоответствие действий медицинского персонала действующим на момент оказания медицинской помощи рекомендациям и правилам станет источником большого количества претензий», — уточняется в письме. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте


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Рита Шмакова,
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