В ближайшее время в Петербурге планируют открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
В Петербурге появятся еще два стационара для пациентов с коронавирусом и дополнительный корпус в «Ленэкспо»
Он также добавил, что в «Ленэкспо» готовится запуск еще одного корпуса для приема пациентов с коронавирусом в легкой форме.
«Сейчас в городе работает 21 стационар и они работают на максимальной нагрузке. За последние несколько дней 650 пациентов выписывают из больницы, и примерно такое же число госпитализируется. В ближайшие дни на базе поликлиники 42 развернут еще стационар. Также в перспективе открытие части больницы №15 – сейчас зараженных коронавирусом принимает лишь один корпус. Подготовлен к открытию второй корпус в «Ленэкспо». Там – 474 койки», – рассказал Сарана.
За все время с момента первого заражения коронавирусом в Петербурге COVID-19 диагностирован у более 3 тысяч петербургских врачей — 8 медиков, согласно официальной статистике, скончались. По состоянию на 26 мая, в Петербурге зафиксировано 14 076 случаев заражения, выздоровели 3 744, скончались 150. В Ленинградской области — 2 553 человека заболели, выздоровели 1 115, скончались 11 человек.
Ранее сегодня руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил, что в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.
Евгений Шляхто также объяснял, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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