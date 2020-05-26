В Петербурге появятся еще два стационара для пациентов с коронавирусом и дополнительный корпус в «Ленэкспо»

Он также добавил, что в «Ленэкспо» готовится запуск еще одного корпуса для приема пациентов с коронавирусом в легкой форме.

«Сейчас в городе работает 21 стационар и они работают на максимальной нагрузке. За последние несколько дней 650 пациентов выписывают из больницы, и примерно такое же число госпитализируется. В ближайшие дни на базе поликлиники 42 развернут еще стационар. Также в перспективе открытие части больницы №15 – сейчас зараженных коронавирусом принимает лишь один корпус. Подготовлен к открытию второй корпус в «Ленэкспо». Там – 474 койки», – рассказал Сарана.

За все время с момента первого заражения коронавирусом в Петербурге COVID-19 диагностирован у более 3 тысяч петербургских врачей — 8 медиков, согласно официальной статистике, скончались. По состоянию на 26 мая, в Петербурге зафиксировано 14 076 случаев заражения, выздоровели 3 744, скончались 150. В Ленинградской области — 2 553 человека заболели, выздоровели 1 115, скончались 11 человек.

Ранее сегодня руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил, что в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.