В период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, урны в Петербурге переполняются быстрее обычного. Почему дворники не справляются с нагрузкой объяснили в Смольном — оказалось, все дело в закрывшихся на прием гостей заведений общепита.
Во время эпидемии урны в Петербурге переполняются быстрее обычного. Почему дворники не справляются с нагрузкой — объяснили в Смольном
«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству, не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Комитета по благоустройству. По заверению властей, сегодня улицы и бульвары находятся «под постоянным контролем сотрудников ручной уборки».
Скопление мусора возле баков петербуржцы замечают в основном в центре города — например, на Крестовском острове и в Александровском саду. Как сообщили в администрации Курортного района, из-за хорошей погоды многие горожане приехали отдохнуть в Комарово — после чего в понедельник утром районные дворники вышли на уборку. «Отметим, пожалуйста, не оставляйте мусор, убирайте за собой и выкидывайте в специально отведенных местах», — напомнили в администрации.
Напомним, в июне 2019 года в Смольном заявили о необходимости ужесточить ответственность за плохую уборку улиц и общественных пространств Петербурга. В качестве наказания предлагается ввести «реальные штрафы» за выброс мусора в неположенном месте, а также усилить административный контроль за общественными территориями — в том числе с помощью камер и общественных патрулей.
Ранее петербуржцы пожаловались на «мусорную свалку» возле памятника Довлатову на улице Рубинштейна — у мемориальной таблички из-под растаявшего снега показались бутылки, окурки и фантики, а возле памятника писателю установили парковку для велосипедом и также оставили за собой неубранное. А также петербургские активисты провели мусорную «экскурсию по окрестностям» — они сняли ролик-гид «по окрестностям» с обращением к «уважаемому Мойдодыру» врио губернатора Петербурга и таким образом пытались привлечь внимание к проблеме уборки улиц.
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