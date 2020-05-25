«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству, не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Комитета по благоустройству. По заверению властей, сегодня улицы и бульвары находятся «под постоянным контролем сотрудников ручной уборки».

Скопление мусора возле баков петербуржцы замечают в основном в центре города — например, на Крестовском острове и в Александровском саду. Как сообщили в администрации Курортного района, из-за хорошей погоды многие горожане приехали отдохнуть в Комарово — после чего в понедельник утром районные дворники вышли на уборку. «Отметим, пожалуйста, не оставляйте мусор, убирайте за собой и выкидывайте в специально отведенных местах», — напомнили в администрации.