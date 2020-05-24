Россиян предупредили об экстремальная жаре в июне и июле. Так, в умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В России летом ожидается экстремальная жара
«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — говорится в сообщении.
При этом эксперты считают, что экстремальная жара может отразиться на числе пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
Напомним, ранее климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом Россию ждет множество катаклизмов. «Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — отметил Киселев.
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме. А недавно в Роспотребнадзоре также рассказали, при какой температуре новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет свою инфекционную активность, и объяснили, как на улучшение эпидемиологической обстановки может повлиять жаркое лето.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.