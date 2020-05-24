В России летом ожидается экстремальная жара

Напомним, ранее климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом Россию ждет множество катаклизмов. «Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — отметил Киселев.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме. А недавно в Роспотребнадзоре также рассказали, при какой температуре новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет свою инфекционную активность, и объяснили, как на улучшение эпидемиологической обстановки может повлиять жаркое лето.

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