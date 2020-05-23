В Тихвине заметили канадскую казарку — этот вид занесен в Красную Книгу РФ и считается исчезнувшим. Фотографиями птицы поделились в группе «Охотнадзор/47» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 22 мая.
В Ленобласти заметили канадскую казарку. Этот вид занесен в Красную Книгу и считается исчезнувшим
Как предполагают местные жители, птица отбилась от стаи. Кроме того, видимых повреждений у нее не нашли. Сейчас за казаркой будут наблюдать, уточнили в посте. «Канадская казарка — самая крупная птица среди представителей казарок, ее длина может достигать 110 см, вес — 6,5 кг, а размах крыльев — 1,8 м», — отметили в сообществе. Также в посте рассказали, чем канадская казарка выделяется среди других птиц: черная шея и характерное белое пятно являются ее отличительными чертами.
При этом интернет-пользовали утверждают, что канадская казарка появляется весной в Ленинградской области и Карелии, а также в Архангельской области. По их словам, этот вид птицы часто встречается еще в Швеции и Финляндии.
Напомним, 11 апреля под Гатчиной заметили розового пеликана. Птицу не видели там почти сто лет. В России этот вид пеликана обитает в Крыму, причерноморье и в дельте Волги, уточняют они. Кроме того, розовый пеликан занесен в Красную книгу России.
А еще природа настолько очистилась, что на набережную реки Мойки вышел бобер. Посмотрите, как он спокойно сидит и умывается. На самом деле бобры в Петербурге — не редкость. Ровно год назад журналист и блогер Юрий Дудь, прогуливаясь по Петербургу, заметил бобра — животное мирно плыло по каналу Грибоедова возле Львиного моста. Видео-подтверждение Дудь выложил в своем Instagram. «Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — сообщил он.
Горожане также делились фотографиями «проделок бобров»: животные атаковали деревья в Невском районе. А в Красногвардейском районе бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду. «Бобры устроили лесоповал, и похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», – отмечают жители Красногвардейского района. От зубов животных пострадало около десятка деревьев. «Осинам на фото лет по 20, а пара бобров выкосит всю эту рощу за пару недель», — пишут подписчики.
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