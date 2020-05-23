В Ленобласти заметили канадскую казарку. Этот вид занесен в Красную Книгу и считается исчезнувшим

Напомним, 11 апреля под Гатчиной заметили розового пеликана. Птицу не видели там почти сто лет. В России этот вид пеликана обитает в Крыму, причерноморье и в дельте Волги, уточняют они. Кроме того, розовый пеликан занесен в Красную книгу России.

А еще природа настолько очистилась, что на набережную реки Мойки вышел бобер. Посмотрите, как он спокойно сидит и умывается. На самом деле бобры в Петербурге — не редкость. Ровно год назад журналист и блогер Юрий Дудь, прогуливаясь по Петербургу, заметил бобра — животное мирно плыло по каналу Грибоедова возле Львиного моста. Видео-подтверждение Дудь выложил в своем Instagram. «Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — сообщил он.

Горожане также делились фотографиями «проделок бобров»: животные атаковали деревья в Невском районе. А в Красногвардейском районе бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду. «Бобры устроили лесоповал, и похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», – отмечают жители Красногвардейского района. От зубов животных пострадало около десятка деревьев. «Осинам на фото лет по 20, а пара бобров выкосит всю эту рощу за пару недель», — пишут подписчики.