В субботу Петербург попадет под влияние антициклона. В городе — до 16 градусов

Ранее стало известно о том, что май 2020 года в Петербурге войдет в тройку самых холодных с начала века. По словам Леуса, сейчас средняя температура воздуха в городе составляет 9 градусов – более чем на градус ниже нормы. Синоптик напомнил, что майская температурная норма в Северной столице равна +10,9.

Напомним, ранее Александр Колесов сообщал о том, что в Петербург придет потепление после 20 мая. «Основное тепло ожидаем в третьей декаде месяца. Это в 20-х числах. 21 число ещё будет рубежным, там проходит ещё циклон. Ветер снова повернет к северному направлению, и не исключены осадки в виде снега. С 22 числа начнется более существенное повышение температуры воздуха», — отметил он.

Добавим, что и апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. По словам синоптика, средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год с результатом +2,3 градуса. 7 апреля в Петербурге зафиксирован первый температурный рекорд. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 температура воздуха достигла +15,8 градусов.

9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.

В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.