Авторами проекта реконструкции «Политехнической» выступила «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова». Согласно нему, на смену постройке 1975 года, одним из создателей которой является архитектор Сергей Сперанский, предлагается возвести пятиэтажное торгово–офисное здание со встроенным вестибюлем метро.

Как пишет «Фонтанка», предлагаемый проект «позволит завершить градостроительное решение площади академика Иоффе, формируя собой соразмерный существующим зданиям... фронт застройки северо-восточной его части».

В ходе заседания руководитель «Студии 44» Никита Явейн отметил, что «по стилистике и по высоте проект, в общем, выглядит убедительным». Руководитель архитектурного бюро «А. Лен» Сергей Орешкин также дал положительную оценку проекту. «Мне кажется, что это такая спокойная архитектура... Я проект поддержу», — сказал он, отметив, для его реализации потребуется качественные детализация и материалы, без которых предложенное решение «работать не будет».

Высказался архитектор Евгений Герасимов. По его мнению, площадь у станции не нуждается в видовых изменениях, а сама «Политехническая» «прекрасна» и является архитектурой того времени, которую незачем уничтожать.

Напомним, в Петербурге разрабатывают концепцию реконструкции станции метрополитена «Парк Победы». Первые эскизы были представлены на градостроительном совете уже вчера, 12 февраля — так, свой проект представила «Архитектурная мастерская Сахновского». Посмотрите, как может выглядеть обновленный вестибюль.