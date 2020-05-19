Комитет по печати перестанет демонтировать вывески советского времени. Об этом сегодня сообщило издание «Канонер» со ссылкой на главу ведомства Владимира Рябовола.
Смольный больше не будет демонтировать советские вывески в Петербурге
Определять даты создания табличек будут эксперты из фонда «Внимание». В случае, если вывеска была установлена до 1990 года — то есть до вступления в силу нормативных актов по рекламе — от их сноса Смольный будет отказываться.
Владимир Рябовол сообщил, что уже как минимум три вывески, установленные в советские годы, были сохранены на основание заключения «Внимания».
Напомним, в начале марта стало известно, что после жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки исторических вывесок времен СССР. Тогда основатели сообщества «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров, Анна Богатикова, Федор Черноусов и Михаил Крайнов обратились к чиновникам с целью прекратить уничтожение конструкций. Чтобы помочь спасти больше конструкций, активисты объединились с фондом «Внимание», который занимается реставрационными проектами по всей России. В специальном материале «Собака.ru» объясняла, чем ценны советские вывески и почему их надо сохранять.
Фото: «Вывески Ленинграда»
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