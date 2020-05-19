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Смольный больше не будет демонтировать советские вывески в Петербурге

Комитет по печати перестанет демонтировать вывески советского времени. Об этом сегодня сообщило издание «Канонер» со ссылкой на главу ведомства Владимира Рябовола.

Определять даты создания табличек будут эксперты из фонда «Внимание». В случае, если вывеска была установлена до 1990 года — то есть до вступления в силу нормативных актов по рекламе — от их сноса Смольный будет отказываться. 

Владимир Рябовол сообщил, что уже как минимум три вывески, установленные в советские годы, были сохранены на основание заключения «Внимания».

Напомним, в начале марта стало известно, что после жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки исторических вывесок времен СССР. Тогда основатели сообщества «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров, Анна Богатикова, Федор Черноусов и Михаил Крайнов обратились к чиновникам с целью прекратить уничтожение конструкций. Чтобы помочь спасти больше конструкций, активисты объединились с фондом «Внимание», который занимается реставрационными проектами по всей России. В специальном материале «Собака.ru» объясняла, чем ценны советские вывески и почему их надо сохранять.


Фото: «Вывески Ленинграда»

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Рита Шмакова,
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