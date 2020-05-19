Смольный больше не будет демонтировать советские вывески в Петербурге

Определять даты создания табличек будут эксперты из фонда «Внимание». В случае, если вывеска была установлена до 1990 года — то есть до вступления в силу нормативных актов по рекламе — от их сноса Смольный будет отказываться.

Владимир Рябовол сообщил, что уже как минимум три вывески, установленные в советские годы, были сохранены на основание заключения «Внимания».