Как стать донором плазмы для больных коронавирусом? Вот инструкция

Требований, которые предъявляют к кандидатам, всего шесть:

Подтвержденное перенесенное заболевание

Возраст от 18 до 55 лет

Отсутствие хронических заболеваний

Вес не менее 50 килограммов

Отсутствие беременности

Использование плазмы в петербургских больницах

Если переболевший COVID-19 соответствует этим факторам, он должен заполнить анкету потенциального донора и отправить ее на электронную почту olga.arhipova.gb40@yandex.ru.

В анкете попросят указать ФИО, дату рождения, телефон для связи, даты перенесенного заболевания, предоставить выписку из стационара, а также наличие двух отрицательных мазков на коронавирус с указанием их даты. Кроме этого, донора просят сообщить о наличии или отстутсвии хронических заболеваний, для женщий также добавляется пункт о наличии или отсутствии беременностей.

Напомним, ранее стало известно о первых успешных результатах лечения коронавирусных пациентов плазмой излечившихся. Одного из заболевших перевели из реанимации на третий день после процедуры и даже успели выписать.

О том, что петербургские медики начнут лечить больных с диагнозом коронавирус плазмой крови выздоровевших пациентов стало известно в середине апреля. Забором плазмы в Петербурге занимается Городская станция переливания крови. Отмечалось, что такую методику планируют использовать, чтобы с большой вероятностью создать у инфицированного пассивный иммунитет и помочь ему в выздоровлении. Экспериментальное лечение начали спустя неделю. «Собака.ru» и чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказывали, как оно устроено. Также к концу апреля стало известно, что в Петербурге создают базу потенциальных доноров крови, вылечившихся от COVID-19.



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