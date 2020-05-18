«Мы можем сказать, что 17 мая число случаев заболеваний меньше, чем 16 мая в Санкт-Петербурге. На этот день заболевших меньше на 14 процентов по сравнению с предыдущим днем. А вот 16 мая был всплеск, который мы связываем с майскими праздниками, а именно с 9 мая. Безусловно, то, что мы видим 17 мая — оптимистично. Но чтобы говорить об остановке роста, нужно смотреть динамику за 4-5 дней. Поэтому давайте еще предстоящую неделю последим за ситуацией. Есть ощущение, что мы где-то близко к потолку», — рассказал КП Шляхто.

То, как протекает болезнь, во много определяет иммунное состояние человека — Шляхто советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамин С и высыпаться. «Погоду хотелось бы теплее чуть-чуть. Многие болеют ведь и сезонными ОРВИ, потому что холодно. От погоды многое зависит. Как станет теплее, выглянет солнце, ситуация улучшится. Мы подходим к плато, но еще, я думаю, не подошли», — отметил он

Что касается обязательного масочного режима, пренебречь индивидуальным средством защиты можно только в том случае, если человек находится один или только с близкими на улице. «Вы стоите на берегу, дышите воздухом, вам маска зачем? Важно дышать свежим воздухом, это важный компонент иммунитета. Когда число поступлений в больницу будет равняться выписке, мы сможем спокойно смотреть вперед. И после этого начнется послабление мер изоляции. До 30 мая послаблений, скорее всего, не будет», — добавил Шляхто.