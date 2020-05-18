Более половины петербуржцев с диагностированным Covid-19 лечатся дома — госпитализация им не требуется. При этом течение болезни в каждом конкретном случае определяет иммунное состояние человека. Об этом сообщил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
Статистика дня: больше половины петербуржцев с диагностированным Covid-19 лечатся дома
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Фото: Shutterstock.com
«Мы можем сказать, что 17 мая число случаев заболеваний меньше, чем 16 мая в Санкт-Петербурге. На этот день заболевших меньше на 14 процентов по сравнению с предыдущим днем. А вот 16 мая был всплеск, который мы связываем с майскими праздниками, а именно с 9 мая. Безусловно, то, что мы видим 17 мая — оптимистично. Но чтобы говорить об остановке роста, нужно смотреть динамику за 4-5 дней. Поэтому давайте еще предстоящую неделю последим за ситуацией. Есть ощущение, что мы где-то близко к потолку», — рассказал КП Шляхто.
То, как протекает болезнь, во много определяет иммунное состояние человека — Шляхто советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамин С и высыпаться. «Погоду хотелось бы теплее чуть-чуть. Многие болеют ведь и сезонными ОРВИ, потому что холодно. От погоды многое зависит. Как станет теплее, выглянет солнце, ситуация улучшится. Мы подходим к плато, но еще, я думаю, не подошли», — отметил он
Что касается обязательного масочного режима, пренебречь индивидуальным средством защиты можно только в том случае, если человек находится один или только с близкими на улице. «Вы стоите на берегу, дышите воздухом, вам маска зачем? Важно дышать свежим воздухом, это важный компонент иммунитета. Когда число поступлений в больницу будет равняться выписке, мы сможем спокойно смотреть вперед. И после этого начнется послабление мер изоляции. До 30 мая послаблений, скорее всего, не будет», — добавил Шляхто.
С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.
Позже Евгений Шляхто также объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».
Сколько петербуржцев заболеет Covid-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чему готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.
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