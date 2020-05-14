В списке, о котором говорит Шевченко, содержится 33 позиции — от анкеты проекта и инвестиционной программы группы до копий всех страниц паспортов физических лиц и удостоверенных обществом копий внутренних документов. При этом зарплатный кредит выдается из расчета один МРОТ на сотрудника.

В качестве примера того, какую финансовую поддержку бизнесу оказывают власти других стран, Шевченко рассказала историю ее друга, имеющего «маленькую фирму по въездному туризму с восемью сотрудниками» в Германии.

«Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчетности — 15 тысяч евро на счет фирмы. Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день. Наш же «Сбербанк» уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 33 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку), чтобы получить возвратный кредит огромной суммы денег из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника», — говорит она.

Елена Шевченко управляет компанией «Север-Метрополь», которая входит в тройку крупнейших производителей­ кондитерских изделий­ с выручкой 1,75 ­млрд рублей за 2018 год. В конце апреля предприниматель учредила инвестиционную компанию, призванную помочь 80-и франчайзи сети выйти из кризиса. Мы узнали у Елены, как оптимизировался «Север-Метрополь», к чему приведут новые правила Роспотребнадзора и что делать рестораторам при падении выручки в 2,5 раза.