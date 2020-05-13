«Будет учащение природных катаклизмов». Климатолог о том, какое лето ждет Россию

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — отметил Киселев.

Он также добавил, что катаклизмы могут затронуть все регионы. При этом пока невозможно предсказать, где они будут наиболее разрушительными, однако, вероятнее всего, они будут локальными и кратковременными.

Андрей Киселев также отметил, что лето в России обещает, как и в предыдущие годы, быть жарким. Недавно об этом же сообщал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Может быть, год будет не рекордно теплым. <…> С вероятностью 99 % он войдет в пятерку самых жарких лет», — отметил климатолог. В то же время Вильфанд добавил, что сезон ожидается «неоднородный» — с периодами потепления и похолодания.

Напомним, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме. А недавно в Роспотребнадзоре также рассказали, при какой температуре новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет свою инфекционную активность, и объяснили, как на улучшение эпидемиологической обстановки может повлиять жаркое лето.

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