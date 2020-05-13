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«Будет учащение природных катаклизмов». Климатолог о том, какое лето ждет Россию

Климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом Россию ждет множество катаклизмов.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — отметил Киселев. 

Он также добавил, что катаклизмы могут затронуть все регионы. При этом пока невозможно предсказать, где они будут наиболее разрушительными, однако, вероятнее всего, они будут локальными и кратковременными. 

Андрей Киселев также отметил, что лето в России обещает, как и в предыдущие годы, быть жарким. Недавно об этом же сообщал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Может быть, год будет не рекордно теплым. <…> С вероятностью 99 % он войдет в пятерку самых жарких лет», — отметил климатолог. В то же время Вильфанд добавил, что сезон ожидается «неоднородный» — с периодами потепления и похолодания.

Напомним, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме. А недавно в Роспотребнадзоре также рассказали, при какой температуре новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет свою инфекционную активность, и объяснили, как на улучшение эпидемиологической обстановки может повлиять жаркое лето

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Рита Шмакова,
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