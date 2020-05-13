В процессе перепрофилирования центра под пациентов с коронавирусом проводятся тренинги по отработке медицинским персоналом навыков диагностирования и борьбы с Covid-19. Как отмечают в пресс-службе учреждения, в ходе тренировочных мероприятий были соблюдены все необходимые меры предосторожности, рекомендованные при работе с инфицированными пациентами, а персонал выполнял каждый этап согласно заранее разработанной схеме.

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова стал одним из семи медицинских учреждений Санкт-Петербурга, вошедших в данный перечень. Соответствие учреждения основным критериям готовности (наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, оснащение коечного фонда и др.) гарантирует эффективную работу по оказанию медицинской помощи», — отмечают в центре.

Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с Covid-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.