Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода были доставлены Россией для оказания помощи американцам с диагностированным Covid-19, однако так и не были использованы — поскольку ситуация с коронавирусом в США за это время улучшилась, и они пока не потребовались. Теперь, в качестве меры предосторожности, власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси вернут аппараты ИВЛ Федеральному агенстве США по чрезвычайным ситуациям.

«В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М». В то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов. К счастью, сглаживание кривой означало, что эти аппараты ИВЛ не потребовались, но они были оставлены в резерве на случай, если ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшится», — приводит ТАСС слова официального представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет BuzzFeed со ссылкой на представителей властей штатов, в общей сложности больницы получили 45 аппаратов — 30 ИВЛ «Авента-М» были доставлены в Нью-Йорк, еще 15 — в Нью-Джерси. Как добавила пресс-секретарь департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Донна Лейзнер, в штате ИВЛ не были использованы «в основном из-за проблем совместимости электрических сетей» — в США, в отличие от европейского стандарта напряжения в 220 вольт, используется собственный в 110 вольт.