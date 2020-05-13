Власти США приостановили развертывание в больницах аппаратов ИВЛ «Авента-М». Они были предоставлены Россией для оказания помощи больным Covid-19. Решение об их использовании будет принято после выяснения причин пожара в больнице Святого Георгия, произошедшего 12 мая — предположительно, именно один из аппаратов «Авента-М» стал причиной возгорания.
В США приостановили развертывание аппаратов ИВЛ «Авента-М». Они были предоставлены Россией для оказания помощи больным Covid-19
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Фото: Shutterstock.com
Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода были доставлены Россией для оказания помощи американцам с диагностированным Covid-19, однако так и не были использованы — поскольку ситуация с коронавирусом в США за это время улучшилась, и они пока не потребовались. Теперь, в качестве меры предосторожности, власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси вернут аппараты ИВЛ Федеральному агенстве США по чрезвычайным ситуациям.
«В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М». В то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов. К счастью, сглаживание кривой означало, что эти аппараты ИВЛ не потребовались, но они были оставлены в резерве на случай, если ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшится», — приводит ТАСС слова официального представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.
Как пишет BuzzFeed со ссылкой на представителей властей штатов, в общей сложности больницы получили 45 аппаратов — 30 ИВЛ «Авента-М» были доставлены в Нью-Йорк, еще 15 — в Нью-Джерси. Как добавила пресс-секретарь департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Донна Лейзнер, в штате ИВЛ не были использованы «в основном из-за проблем совместимости электрических сетей» — в США, в отличие от европейского стандарта напряжения в 220 вольт, используется собственный в 110 вольт.
Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.
По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.
Ранее о том, как во время пожара медицинский персонал выводил на улицу людей из больницы Святого Георгия, рассказал ее пациент Сергей Никифоров. Кроме того, обратился к горожанам после пожара в больнице Святого Георгия, где сейчас лечатся пациенты с коронавирусом, губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил героизм врачей и назвал одну из основных причин возгорания.
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