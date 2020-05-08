9 мая в Петербурге все-таки будет салют, но посмотреть его не удастся

При этом масштабный салют в городе все-таки состоится, но уже в другом месте. В каком именно — власти не сообщают, чтобы избежать большого скопления местных жителей и не ухудшать эпидемиологическую обстановку в Петербурге.

Сообщается, что с территории Петропавловской крепости 9 мая дадут только артиллерийские залпы, как накануне и заявил в своем обращении перед выходными по случаю Дня Победы губернатор Александр Беглов.

«Впервые мы встретим День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня – сохранить жизнь и здоровье сограждан», – заявил Беглов.

Он также напомнил о важности самоизоляциии в период пандемии коронавируса и отметил, что по предписанию главного санитарного врача в городе пришлось отменить более двухсот мероприятий, которые планировалось провести 9 мая. Мемориальные кладбища также будут закрыты, а шествие Бессмертного полка перенесено в онлайн.

Напомним, в Петербурге запланированы морской и воздушный парад на День Победы, Минобороны также сообщал о 30 залпах, которые должны будут прогреметь над Невой. Ранее, 16 апреля, Владимир Путин принял решение о переносе празднований по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Подготовка к параду Победы в Москве и само событие также отложены.



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